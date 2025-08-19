Milena Vučić izabrala imena za bliznakinje: Posle Nikše i Sare, stigle...

Imena bliznakinja Milene Vučić su prelepa
Pevačica Milena Vučić porodila se u 38. godini i na svet donela dve devojčice.
Porođaj je protekao u najboljem redu, pa su mama i bliznakinje već posle nekoliko dana napustile porodilište.
U porodičnom domu sačekao ih je tata Nikola Burovac, kao i brat Nikša i sestra Sara.
Pročitajte Porodila se Milena Vučić i na svet donela preslatke devojčice
- Nikša je dugo priželjkivao pojačanje. Pravo da vam kažem on me je, zajedno sa Nikolom, ohrabrio da “prelomim” i odlučim se za treću trudnoću. Sara svakog dana želi da čuje bebe u stomaku. Oboje kažu da jedva čekaju da se bebe rode, žele da učestvuju u svemu, da pomognu. Pored njih se osećam kao kraljica. Ponosna sam u kakve ljude izrastaju.
Pevačica i njen suprug su, kako saznaje hellomagazin.rs , za bliznakinje izabali prelepa imena. Devojčice se zovu Sofija i Ana.
- Želeli smo da proširimo porodicu. Svakako da je odluka o tome jedna od najodgovornijih koju čovek može da donese. Trudnoća, kao i odgajanje dece traže strpljenje, organizaciju, posvećenost. Roditeljstvo nije samo lepa slika koja vidimo u ramu, već budući život koji želimo da delimo sa decom, baveći se njima svakog dana. Čime god da se bavite i koje god obaveze da imate, ako ste odlučili da budete roditelji, deca moraju biti prioritet.
- Nikola mi je pre desetak godina u knjizi koju mi je poklonio napisao posvetu u kojoj između ostalog piše: “Da imamo makar troje dece...” - rekla je nedavno Milena u razgovoru za HELLO!.
