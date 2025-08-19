Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Baš na Filipov rođendan! Prelepe vesti, duplo slavlje

Baš na Filipov rođendan! Prelepe vesti, duplo slavlje

Autor: | 19/08/2025

Filip Živojinović danas proslavlja jubilarni 40. rođendan! Od jutros stižu čestitke na njegovu adresu, a ono što smo saznali na Instagramu je dodatno zanimljivo.

A sve to je otkrila njegova tašta na društvenim mrežama objavivši najnoviju fotografiju sa svojim dugogodišnjim partnerom, Fahrudinom Buljubašićem.

Naime, Aleksandrinom očuhu je isto danas divan dan! Priznajte da je baš velika slučajnost!

"Dragi moj Fahrudin Buljubašić Faks, SREćAN ROĐENDAN!", napisala je Borka Mihajlović u opisu njihove zajedničke fotografije.

Popularna pevačica se još uvek javno nije oglasila kako bi suprugu čestitala rođendan, ali ni očuhu. Međutim Aki i ona su se svojski potrudili da iznenade Filipa, a kako u dom Živojinovića uskoro stiže i najslađe pojačanje, sezona slavlja zaista može da počne.

I Zorica Nakić se oglasila na Instagramu i čestitala prvencu jubilarni 40. rođendan uz emotivnu čestitku: 

- Srećan ti rođendan sine, voli te majka beskrajno!

I mi se pridružujemo čestitkama, obojici! 

