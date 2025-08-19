Baš na Filipov rođendan! Prelepe vesti, duplo slavlje

Filip Živojinović danas proslavlja jubilarni 40. rođendan! Od jutros stižu čestitke na njegovu adresu, a ono što smo saznali na Instagramu je dodatno zanimljivo.

A sve to je otkrila njegova tašta na društvenim mrežama objavivši najnoviju fotografiju sa svojim dugogodišnjim partnerom, Fahrudinom Buljubašićem. Antonio Ahel/ATA Images

Naime, Aleksandrinom očuhu je isto danas divan dan! Priznajte da je baš velika slučajnost!

"Dragi moj Fahrudin Buljubašić Faks, SREćAN ROĐENDAN!", napisala je Borka Mihajlović u opisu njihove zajedničke fotografije.

Popularna pevačica se još uvek javno nije oglasila kako bi suprugu čestitala rođendan, ali ni očuhu. Međutim Aki i ona su se svojski potrudili da iznenade Filipa, a kako u dom Živojinovića uskoro stiže i najslađe pojačanje, sezona slavlja zaista može da počne.

I Zorica Nakić se oglasila na Instagramu i čestitala prvencu jubilarni 40. rođendan uz emotivnu čestitku:

- Srećan ti rođendan sine, voli te majka beskrajno!

I mi se pridružujemo čestitkama, obojici!









