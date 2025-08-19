Jelena Bačić Alimpić: Mnogo sam pogrešila, moja deca mi to nikada neće oprostiti, trebalo je drugačije da postupim

Jelena Bačić Alimpić je upravo jedna od onih žena koje su se ostvarile na svim životnim poljima i sada joj preostaje da punim plućima uživa u plodovima svega što je gradila decenijama unazad.

Deca Marko i Dunja su odavno stasali i odrasli ljudi koji grade svoje živote, a svima je svakodnevicu ulepšala unuka Mila koja će uskoro proslaviti treći rođendan. HELLO! arhiva

Ipak, nije sve uvek bilo idilično. Popularna spisateljica susretala se sa raznim bolnim iskušenjima, pa je tako doživela i to da se lekari bore za život sina koji nije disao po rođenju. Posebno težak period bio je kada joj se otac razboleo. Njegov odlazak nikada nije prebolela, a ni njena deca koja se nikada nisu oprostila od deke za koga su bili veoma vezani:

- Mnogo mi je žao što sam napravila veliku grešku kada mi je otac umro, misleći da tako štitim decu. Oboje su bili vezani za njega, Marko naročito pošto je bio prvi unuk, moj rođeni brat je kasnije dobio ćerku i sina.

Kada je moj tata umro, Marko se nalazio u Banja Luci na košarkaškom turniru, i ja sam suprugu rekla da mu ne javlja ništa, niti da javlja treneru. Dunju sam poslala kod drugarice u Zemun na dan sahrane. Oboje mi i danas zameraju što se nisu oprostili od dede - priznala je Jelena sa suzama u očima, gostujući u emisiji “Na terapiji”.

U razgovoru sa Slavicom Đukić Dejanović prisetila se i poslednjih trenutaka koje je podelila sa tatom.

Youtube Screenshot

- Sećam se da je rekao da mu je dosta svega, da želi da umre. Trpeo je bolove, bio je na morfijumu. Ja nisam pred njim nijednom pustila suzu, nisam čak ni na sahrani plakala. To je tražio od mene.

Kako je kazala, posle se raspala na komade, a “Ringišpil” je jedan od tih komada.

- Moj tata je bio jako duhovit čovek. Rekao mi je: “Molim te, nemoj da pop dugo davi ljude, a ti ih lepo počasti. Bolje idite u kafanu, nego da mi tamo stojite. I ti da budeš dostojanstvena" - podelila je Jelena Bačić Alimpić sa gledaocima deo tužnih uspomena.









