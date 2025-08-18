Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Dokumenta ne lažu: Ovo je Bobin sin prvenac Branislav, sutra će napuniti 40 godina

18/08/2025

Sinovi Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića rođeni su u Americi. To nije nepoznanica za javnost. No, da li ste znali da Stefan i Viktor zapravo imaju dva imena?

Po zakonu Sjedinjenih Država, svoj deci rođenoj na teritoriji te zemlje u ličnoj karti mora da stoji i srednje ime, a kako se zove najstariji Bobin sin?

Miša Obradović

 
 

Tako Breninim i Bobinim sinovima u dokumentima piše Stefan Emerald Živojinović i Viktor Ernest Živojinović.

‒ Ja sam rođen u Njujorku, a Viktor u Majamiju. Kao svi američki državljani imamo srednje ime, ali mislim da nema potrebe da ga eksponiramo ‒ rekao je jednom prilikom Stefan.

‒ Nikome se nikada nisam tako predstavio. Zamisli, pružim ruku i kažem: „Ćao, ja sam Emerald“. Svi bi me gledalo čudno. Iako je to moje ime, jednako kao i Stefan, ja ga tako ne doživljavam.

Pročitajte Boba Živojinović na jahti proslavio rođendan, mlađi je od supruge čak ovoliko

Mnogo je neobično – objasnio je Brenin stariji sin. Inače, Emerald na engleskom jeziku ima posebno značenje – to je naziv za dragi kamen smaragd.

‒ Mama je umetnik i želela je da naša imena zvuče drugačije. Emerald je prelepa tirkizna boja. Kad na to pomislim, mirim se sa svojim imenom.

Luka Šarac

 

Dva imena ima i Bobin sin iz prvog braka, iako je rođen u Beogradu, gde to nije neophodno. On se zove Filip Branislav.

‒ Filip je dobio ime po tatinom tati. Njegovo ime je lepo, lako je njemu ‒ našalio se Stefan.

Ilustrovana politika

 

 

 

Tamara Roksandić Milos Tešić/ATAImages

