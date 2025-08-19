Pravo ime Vanje Udovičića niko ne zna, promenio ga je u pubertetu

Vanja Udovičić jedan je od najtrofejnijih i najuspešnijih sportista u istoriji srpskih ekipnih takmičenja.
Jedan od omiljenih vaterpolista najsjajnije generacije rano se povukao iz sveta sporta, a ono što sigurno niste znali o njemu, iako deluje da sve znamo, jeste koje je pravo ime Vanje Udovičića?
Za petnaest godina postigao je sve - sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 2004. u Atini i bronzanu na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu i Svetsko prvenstvo u vaterpolu 2005.
Proglašen je za najboljeg igrača sveta 2010. godine po izboru FINE i LEN magazina, od Sportskog saveza Srbije je primio "majsku nagradu".
Takođe, sa reprezentacijom Srbije osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu 2009. u Rimu.
Pravo ime Vanje Udovičića nikad ne biste pogodili
Uspesi i medalje simbol su kada se izgovori njegovo ime, a ono što gotovo niko ne zna je da je pravo ime Vanje Udovičića po rođenju bilo potpuno drugačije.
Slavni sportista rodio se u mešovitom braku oca italijansko-hrvatskog porekla Davora i majke Srpkinje i dobio ime po dedi sa očeve strane Franjo.
Ipak, kako su godine u kojima je odrastao bile izuzetno teške i turbulentne, Vanja je od vršnjaka doživljavao šikaniranja i uvrede, te je rešio da promeni ime.
- Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su počela da se mrze.
Pročitajte: Verbalni sukob prerastao u fizički - Šapić i Udovičić oči u oči, svi gledaju reakciju Novaka Đokovića
To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile, ako su u jednoj istoj porodici dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac - rekao je Vanja Udovičić.
- Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi.
Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, posle čega su moji roditelji odlučili da me zaštite od svega. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promenio ime.
Slične Vesti
Zašto je Vanja Udovičić promenio ime? Ovako se zvao do puberteta
Pravo ime Vanje Udovičića je ovo
03/08/2024Saznajte više
Pročitajte još
Pravo ime Vanje Udovičića niko ne zna, promenio ga je u pubertetu
Pravo ime Vanje Udovičića je po rođenju bilo potpuno drugačije, proslavljeni vaterpolista poželeo je da ga promeni tokom tinejdžerskih dana
19/08/2025Saznajte više
Dokumenta ne lažu: Ovo je Bobin sin prvenac Branislav, sutra će napuniti 40 godina
Bobin sin, najstariji sutra će proslaviti jubilarni 40. rođendan
18/08/2025Saznajte više
Ovo je Vesna, supruga Slavka Štimca, venčanje pod velom tajni (foto)
Supruga Slavka Štimca je čuvena slikarka
18/08/2025Saznajte više
Jelena Vučković jedno nije smela da uradi Goci: Mnogo sam naštetila mami
Jelena Vučković se pokajala zbog onoga što je rekla o mami, nije razmišljala o posledicama koje njene reči mogu da izazovu u javnosti
18/08/2025Saznajte više
Posle majčine smrti, Knez rasplakao porodicu, stiže ogromna radost, Tatjana na sedmom nebu
Nenad Knežević Knez odlučio je da svoju dugogodišnju izabranicu Tatjanu Tat odvede pred oltar
18/08/2025Saznajte više
Udala se ćerka Veselina Jevrosimovića, ponosni otac Taru odveo do oltara, venčanica kao iz bajke
Udala se ćerka Veselina Jevrosimovića, venčanje u prirodi oduševilo sve
18/08/2025Saznajte više
Komentari (0)