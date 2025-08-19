Pravo ime Vanje Udovičića niko ne zna, promenio ga je u pubertetu

Vanja Udovičić jedan je od najtrofejnijih i najuspešnijih sportista u istoriji srpskih ekipnih takmičenja.

Jedan od omiljenih vaterpolista najsjajnije generacije rano se povukao iz sveta sporta, a ono što sigurno niste znali o njemu, iako deluje da sve znamo, jeste koje je pravo ime Vanje Udovičića? Antonio Ahel/ATAImages

Za petnaest godina postigao je sve - sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 2004. u Atini i bronzanu na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu i Svetsko prvenstvo u vaterpolu 2005.

Proglašen je za najboljeg igrača sveta 2010. godine po izboru FINE i LEN magazina, od Sportskog saveza Srbije je primio "majsku nagradu".

Takođe, sa reprezentacijom Srbije osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu 2009. u Rimu.

Pravo ime Vanje Udovičića nikad ne biste pogodili

Uspesi i medalje simbol su kada se izgovori njegovo ime, a ono što gotovo niko ne zna je da je pravo ime Vanje Udovičića po rođenju bilo potpuno drugačije.

Slavni sportista rodio se u mešovitom braku oca italijansko-hrvatskog porekla Davora i majke Srpkinje i dobio ime po dedi sa očeve strane Franjo. RTS screenshot

Ipak, kako su godine u kojima je odrastao bile izuzetno teške i turbulentne, Vanja je od vršnjaka doživljavao šikaniranja i uvrede, te je rešio da promeni ime.

- Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su počela da se mrze.

To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile, ako su u jednoj istoj porodici dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac - rekao je Vanja Udovičić.

- Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi.

Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, posle čega su moji roditelji odlučili da me zaštite od svega. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promenio ime.









