Ovo je Vesna, supruga Slavka Štimca, venčanje pod velom tajni (foto)

Supruga Slavka Štimca je čuvena slikarka

Iako je pred publikom preko pedeset godina, od kada je 1972. godine prvi put stao pred kamere u filmu „Vuk samotnjak“, o životu Slavka Štimca zna se vrlo malo, tim pre što nerado daje intervuje. Mirko Tabašević

Ništa veće interesovanje prema medijima ne pokazuje ni žena Slavka Štimca Vesna Golubović, i sama izuzetno uspešna u profesiji kojom se bavi.

Godine 1980. diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti, u klasi profesora Stojana Čelića, a već naredne preselila se u Njujork.

‒ Nije to bila hrabrost kako mnogi misle, više ludost. Otišla sam kao da idem na izlet, sa jednom torbom u kojoj su bile dve knjige: „Srpske junačke pesme“ i „Novi zavet“. Imala sam nešto malo para, nisam znala engleski, ali sam bila rešena da tamo zauvek ostanem ‒ ipričala je u jednom od retkih javnih istupanja.

U „Velikoj jabuci“ odlično se uklopila u umetnički milje. Autorka je mnogobrojnih samostalnih i kolektivnih ižložbi, kao i zidnih instalacija, oprobala se u dizajniranju knjiga, a radila je i scenografije za moderne balete.

Uprkos svemu, odlučila je da se vrati u Beograd, gde se posvetila onome za šta se školovala.

Vesna i Slavko ne mogu se sresti na javnim dešavanjima, niti na „in“ mestima za odmor. Njihovi prijatelji kažu da umetnički par trenutke predaha koristi za obilazak hercegovačkih manastira, gde rado prisustvuju liturgijama.









