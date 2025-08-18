Ugledni ginekolog Vanja Milošević i dugogodišnji partner Snežane Đurišić veoma je ponosan na svoju porodicu. Sinovi su njegova najveća snaga, a o velikoj tragediji, u kojoj je izgubio rođenog brata u suzama je pričao gosujući na Kurir televiziji u emisiji posvećenoj bitki za Košare.

U emisiji "Ni 5 ni 6" emitovanoj povodom sećanja na heroje sa Košara i 26. godišnjicu početka napada na kasarnu Košare, gosti dr Vanja Milošević, ginekolog i brat poginulog borca Vladana Miloševića. Antonio Ahel/ATA Images

- Moj brat nije ubijen, on je poginuo, dao glavu i dao život - očima punih suza, rekao je Vanja.

Dugo je, kako kaže, ćutao o tome, ali je odlučio da progovori iz poštovanja prema najboljim sinovima ove zemlje. Dodao je da je te 1999. godine njegov brat bio transfuziolog i da je poginuo spašavajući vojnika, a to ga je zauvek obavezalo da ne naplaćuje lekarski pregled:

- Uzvišenost je da pomognete bolesnom čoveku. Kako da ja naplaćujem pregled?

Govorio je i o ličnom bolu:

- Moj brat je mogao da ode u London, imao je ponudu i neposredno pre toga se oženio. Čim je krenuo rat, nije se postavljalo pitanje.

Prisetio se i teške situacije kada mu je čovek na visokoj funkciji rekao da se nije trebalo boriti:

- Ustao sam od stola i rekao da je on nedostojan da pričam sa njim.

Milošević se prisetio i razgovora sa patrijarhom Pavlom, koji mu je rekao:

- Svi ćemo mi sa ovog sveta otići, ovako ili onako, ali zamisli koliko je tvoj brat blizu Boga kada je dao život spašavajući tuđi. printscreen youtube Kurir Tv

U poslednjem razgovoru sa bratom, 3. juna, samo dva dana pre njegove smrti, čuo je reči:

- Samo vi izdržite gore, ovde neće proći sigurno.

Milošević sa suzama u očima zaključuje:

- Mi smo danas ovde zahvaljujući samo njima.

Uprkos ličnom bolu, Milošević je rekao da mora da govori, da bi ono što je učinio njegov brat bio svetionik za buduće generacije.

- Poručio je da narod koji ima takvu decu ne sme da ih obruka i mora da ih bude dostojan.

(Kurir)










