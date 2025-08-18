Ugledni ginekolog Vanja Milošević i dugogodišnji partner Snežane Đurišić veoma je ponosan na svoju porodicu. Sinovi su njegova najveća snaga, a o velikoj tragediji, u kojoj je izgubio rođenog brata u suzama je pričao gosujući na Kurir televiziji u emisiji posvećenoj bitki za Košare.
U emisiji "Ni 5 ni 6" emitovanoj povodom sećanja na heroje sa Košara i 26. godišnjicu početka napada na kasarnu Košare, gosti dr Vanja Milošević, ginekolog i brat poginulog borca Vladana Miloševića.
- Moj brat nije ubijen, on je poginuo, dao glavu i dao život - očima punih suza, rekao je Vanja.
Dugo je, kako kaže, ćutao o tome, ali je odlučio da progovori iz poštovanja prema najboljim sinovima ove zemlje. Dodao je da je te 1999. godine njegov brat bio transfuziolog i da je poginuo spašavajući vojnika, a to ga je zauvek obavezalo da ne naplaćuje lekarski pregled:
- Uzvišenost je da pomognete bolesnom čoveku. Kako da ja naplaćujem pregled?
Govorio je i o ličnom bolu:
- Moj brat je mogao da ode u London, imao je ponudu i neposredno pre toga se oženio. Čim je krenuo rat, nije se postavljalo pitanje.
Prisetio se i teške situacije kada mu je čovek na visokoj funkciji rekao da se nije trebalo boriti:
- Ustao sam od stola i rekao da je on nedostojan da pričam sa njim.
Milošević se prisetio i razgovora sa patrijarhom Pavlom, koji mu je rekao:
- Svi ćemo mi sa ovog sveta otići, ovako ili onako, ali zamisli koliko je tvoj brat blizu Boga kada je dao život spašavajući tuđi.
U poslednjem razgovoru sa bratom, 3. juna, samo dva dana pre njegove smrti, čuo je reči:
- Samo vi izdržite gore, ovde neće proći sigurno.
Milošević sa suzama u očima zaključuje:
- Mi smo danas ovde zahvaljujući samo njima.
Uprkos ličnom bolu, Milošević je rekao da mora da govori, da bi ono što je učinio njegov brat bio svetionik za buduće generacije.
- Poručio je da narod koji ima takvu decu ne sme da ih obruka i mora da ih bude dostojan.
(Kurir)
