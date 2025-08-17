Jelena Karleuša slavi 47. rođendan: Ćerke Atina i Nika oglasile se iz Londona

Jelena Karleuša danas slavi 47. rođendan.
Kako navode izvori bliski pevačici ona će svoj dan proslaviti u krugu najbližih prijatelja, krstareći Jadranskim morem.
Pročitajte Ceca 52, a evo koliko će za tri dana Jelena napuniti godina
Jelena je povodom rođendana dobila brojne čestike, a najdraža joj je svakako ona koja je stigla iz Engleske, tačnije iz Londona gde trenutno borave njene ćerke Atina i Nika Tošić.
Jelenine ćerke nikada nisu krile koliko vole svoju mamu, a mlađa devojčica, koja je često prisutna na društvenim mrežama uz fotografije na kojoj su sestra i ona, napisala je najlepšu posvetu.
Jelena Karleuša ove jeseni započinje novo poslovno poglavlje, budući da je postala deo žirija Pinkovih zvezda.
Vest je potvrdio Željko Mitrović koji je objavio snimak sa potpisivanja ugovora.
- Jelena Karleuša je peti član žirija, “Pinkovih Zvezda” najvećeg pevačkog takmičenja u ovom delu Evrope. Verujem da je “mržnja” najveći neprijatelj ljudske civilizacije, ali i srpskog nacionalnog bića! Ako se već borim protiv mržnje, onda je red da je iskorenim prvo u svom dvorištu! Jelena i ja bi mogli da budemo i simbol “pomirenja”, ali i simbol eliminisanja mržnje u našim životima! - poručio je, tim povodom, prvi čovek "ružičaste televizije".
