Jelena Karleuša slavi 47. rođendan: Ćerke Atina i Nika oglasile se iz Londona

Jelena Karleuša danas slavi 47. rođendan.

Kako navode izvori bliski pevačici ona će svoj dan proslaviti u krugu najbližih prijatelja, krstareći Jadranskim morem.

Jelena je povodom rođendana dobila brojne čestike, a najdraža joj je svakako ona koja je stigla iz Engleske, tačnije iz Londona gde trenutno borave njene ćerke Atina i Nika Tošić.

Jelenine ćerke nikada nisu krile koliko vole svoju mamu, a mlađa devojčica, koja je često prisutna na društvenim mrežama uz fotografije na kojoj su sestra i ona, napisala je najlepšu posvetu. Instagram/nika.tosic

Jelena Karleuša ove jeseni započinje novo poslovno poglavlje, budući da je postala deo žirija Pinkovih zvezda.

Vest je potvrdio Željko Mitrović koji je objavio snimak sa potpisivanja ugovora.

- Jelena Karleuša je peti član žirija, “Pinkovih Zvezda” najvećeg pevačkog takmičenja u ovom delu Evrope. Verujem da je “mržnja” najveći neprijatelj ljudske civilizacije, ali i srpskog nacionalnog bića! Ako se već borim protiv mržnje, onda je red da je iskorenim prvo u svom dvorištu! Jelena i ja bi mogli da budemo i simbol “pomirenja”, ali i simbol eliminisanja mržnje u našim životima! - poručio je, tim povodom, prvi čovek "ružičaste televizije".









