Neda Ukradne proslavila 75. rođendan, stajlingom oduševila

Neda Ukraden proslavila je 75. rođendan i, kao i obično, rođendanskom fotografijom “zadala domaći zadatak” ne samo svojim vršnjakinjama, već i mnogo mlađim damama.

Pevačica je pozirala na obali mora, u bikiniju koji je pokazao da je Neda u savršenoj formi. Antonio Ahel/ATA Images

“Danas slavim ljubav, radost i zahvalnost - Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku da se danas, sretna i okružena mojim najmilijima, radujem – poručila je u Instagram objavi, uz reči zahvalnosti svima koji su joj čestitali rođendan.

U intervjuu koji je svojevremeno dala za HELLO! Neda Ukradne pričala je o tajni svoje vitalnosti.

Odgovarajući na pitanje kako glasi recept za perfetan izgled u osmoj deceniji, rekla je:

- Ako nema autodiscipline, zdravlje i lepota koje ste dobili rođenjem neće zauvek trajati. Ne može čovek biti bez bora, ali može da ne puši i ne opija se, može da vežba i zdravo se hrani. Ali, pre svega, važno je sačuvati čistu dušu, ne biti zao i ogorčen, osvetoljubiv.

- Ja sam 1992. ostala bez svega: kuće, imovine, komšija, pa i publike. Kad to doživite, a jasno vam je da su drugi oko vas ostali nedodirnuti, ili su čak i profitirali, to je idealan preduslov da potonete. Izabrala sam da hrabro idem dalje, da nastavim da pevam, putujem i prenosim emocije. Uvek mi je bilo stalo da kroz pesmu poručim ženama da budu svoje i dostojanstvene, da ne dozvole da ih iko gazi. Život je lep i vredan borbe.









