Stiže “Devinov zakon”: Mirjana Antonović stavlja tačku na suđenje sa Miroslavom Ilićem

Mirjana Antonović i njen sin Devin, godinama su vodili sudski postupak protiv Miroslava Ilića kako bi priznao očinstvo.
Krajem maja ove godine objavila je da je Apelacioni sud doneo konačnu odluku kojom se potvrđuje da pevač jeste biološki otac njenog sina. Tom prilikom javno se zahvalila svima koji su bili uz nju dok je vodila, kako je navela, životnu bitku.
Pročitajte Neverovatno je da unuka ovoliko liči na deku! Devinova ćerka je kopija Miroslava Ilića, čak je i talenat nasledila
Mirjana Antonović kao i njen sin, koji je lekar, živi u Americi, a na svojoj Facebook strani redovno obaveštava pratioce o najnovijim zbivanjima u njihovim životima.
Sada se oglasila i otkrila da u svojoj knjizi “Ovo malo istine” dopisuje poglavlje o, kako kaže, pobedi zakona i detaljima suđenja koje već duže vreme privlači pažnju javnosti.
- Želim da vas obavestim da trenutno pišem završni deo svoje knjge, tačnije poglavlje o tome kako je takao sudski proces u Beogradu i o pobedi zakona (za nas Devinovog zakona) za koji smo se borili i velikim delom izborili da bude donete i postane pravosnažan. Obezbeđenje dece Devinu je bilo primarno u ovoj dugogodišnjoj borbi – napisala je mirjana na svom Facebbook profilu, pa dodala:
- U isto vreme u pripremi je i knjiga na engleskom jeziku, za koju imam mnogo zahteva, kako od američkih pratilaca, tako i od naših ljudi iz dijaspore. To je druga ili treća generacija Jugoslovena rođena u dijaspori. Imam potrebu da se svima zahvalim na nesebičnoj podršci tokom svih ovih godina borbe. Uz vas sam, kao što ste i vi bili uz mene. U to ime planiram druženje uživo koje ću uz vašu pomoć što pre sprovesti u delo - poručila je.
