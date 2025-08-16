Šumaherova supruga slomljena i razočarana: Bacila sam svoj život u smeće zbog njega, zabio mi je nož u srce

Pre tačno godinu dana Ralf Šumaher šokirao je svet priznanjem da je homoseksualac. Rođeni brat sedmostrukog prvaka Formule 1 Mihalea Šumahera odlučio je da živi život koji zaista želi, bez obzira na posledice, koje su posebno za njegovu porodicu bile fatalne.

Šumaherova supruga Kora, sada već bivša, otvorila je dušu i rekla da ne planira da se odrekne slavnog prezimena, iako je od ozvaničenja razvoda prošla puna decenija. Photo by Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

- Nisam znala, inače se ne bih udala za njega. Ne bih bacila svoj život u smeće ni za sav novac sveta. Ne bih bacila svoje najbolje godine - pričala je Kora.

Bez obzira na sva dešavanja i objave koji bivši supružnici uporno iznose u javnost, Kora kaže da nema nameru da promeni prezime Šumaher.

- Zašto bih to uradila? Bila bih glupa. Zadržaću prezime Šumaher dok god preko njega mogu da zarađujem novac - otvoreno je poručila bivša supruga Rafaela Šumahera, koji je srećniji nego ikada.

Da je gej, Ralf Šumaher javno je obelodanio na društvenim mrežama.

"Najlepša stvar na svetu je kad u životu imaš pravog partnera sa kojim možeš da podeliš sve“, napisao je Ralf uz fotografiju koju je objavio u nedelju. Na njoj je zagrljen sa partnerom", poručio je Ralf, a ubrzo se oglasio i njegov dvadesetdvogodišnji sin.

"Tako sam srećan što si napokon pronašao nekog s kim možeš da se osećaš jako ugodno i zaštićeno, bez obzira na to je li to muškarac ili žena. Tata, u potpunosti stojim iza tebe, želim ti sve najbolje i čestitam ti“, napisao je David Šumaher. Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images









