Mia Gudelj je nestvarno lepa! Porodica ju je sve do sada skrivala od očiju javnosti FOTO

Mlađa sestra Nemanje Gudelja, Vanja, uspešno gradi tenisku karijeru u Španiji gde porodica živi godinama.
Iako su u žižu medijskog interesovanja došli zbog ljubavne veze, a kasnije i braka Nemanje i Anastasije Ražnatović, još uvek ima toliko toga što o ovoj sportskoj porodici ne znamo.
Poznato je da su Gudeljevi poreklom iz Trebinja, gde imaju mnogo familije, ali su i dobri domaćini, te ugoste rođake kad god im se za to pruži prilika.
Tako je bilo ovih dana kada je u Sevilji boravila još jedna sestra Nemanje Gudelja, pretpostavljamo od strica, Mia.
Naime, lepa plavuša podelila je na Instagramu trenutak kako gleda Vanju koja vredno trenira na terenu, dok je nešto kasnije teniserka to podelila sa svojim pratiocima kojih ima nekoliko desetina hiljada.
Tako smo svi mogli da upoznamo zanosnu Miu, a sudeći po njenom profilu na pomenutoj društvenoj mreži ona uživa u životu.
Svaka fotografija joj je iz neke druge evropske ili svetske metropole, a čime se bavi i da li ima dečka nismo uspeli da saznamo.
Obožava da provodi vreme sa poznatim rođacima, te neretko objavljuje zajedničke fotografije, posebno sa najmlađom članicom porodice Gudelj.
Verujemo da se i sa novopečenom gospođom istog prezimena sjajno slaže jer su sličnih godina.
Uostalom, uverite se i sami koliko je Mia samo lepa i graciozna.
