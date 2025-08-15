Vlado Kalember stiže u Beograd, koncert zakazan!

Na zahtev brojne publike, Vlado Kalember & Srebrna krila zakazali su i ove godine za 04. decembar, prednovogodišnji koncert u mts Dvorani, nakon dva uspešna prošlogodišnja koncerta, koja su probudila parče nostalgije i buru emocija u Beograđanima. Bend koji mnogi nazivaju večnim dečacima, ovoga puta predstaviće publici novi album „Ljubav ima dva života.“
Publika može da očekuje dobar provod uz brojne hitove, nastale tokom njihove bogate karijere kao i nekoliko novih pesama koje su s pravom zaslužile da se nađu u stalnom repertoaru grupe.
Podsetimo, Srebrna krila su jedan od najpopularnijih i najtiražnijih EX YU bendova rešio je da za veliki povratak odabere dvoranu u kojoj je postavio svojevrstan rekord – čak 14 rasprodatih uzastopnih koncerata u tadašnjem Domu Sinidkata, a sadašnjoj mts Dvorani.
Grupa je osnovana davne 1978. godine od strane Vlade Kalembera, koji je svirao bas i pevao. Videvši da mu Jugotonova komisija redovno odbija materijale koje joj je donosio, Vlado je otišao kod čuvenog kompozitora Đorđa Novkovića i odneo mu demo snimke.
Pročitajte Neka mi oproste, ovo je najveća ljubav mog života - Vlado Kalember oženio Anu, ali srce poklonio nekom drugom
Novković je odmah prepoznao potencijal Krila i napisao im jedan od najvećih hitova –„Anu“, koja je momentalno postala najslušanija numera na svim radio stanicame bivše Jugoslavije. Naredni singlovi „Volio sam Tanju (i noću i danju)“ i „Ja nisam kockar“doneli su još veću popularnost bendu, a istoimeni debi album koji je izašao 1979. godine probio je sve rekorde prodaje, postavši najtiražnije debitantsko izdanje sa čak 620.000 prodatih primeraka.
Srebrna krila su i svojim koncertima rušila rekorde – svirala su i po 200 koncerata godišnje u Jugoslaviji, a bili su jako popularni i u Bugarskoj i SSSR-u. Vrhunac inostranog uspeha doživeli su u Moskvi 1983. godine, kada su rasprodali 10 koncerata u dvorani koja prima 25.000 posetilaca – tačnije: 250.000 ulaznica.
Kalember je postao miljenik pripadnica lepšeg pola, a njegovo pojavljivanje izazivalo je masovnu histeriju na koncertima, koja je podsećala na onu koju su imali čuveni Bitlsi.
Pročitajte Vlado Kalember posle toliko godina progovorio o razvodu - Ana i ja smo u svemu bili odlični, ali...
Hitove „Lili“, „Sanjar lutalica“, „Ljubio sam Nadu u studentskom gradu“, „Zakuni se ljubavi“, „Sanjar lutalica“ i „Nek’ živi ljubav“ vrtele su sve radio stanice, a Vlado je zbog svog specifičnog, „napuklog“ glasa poređen sa Rodom Stjuartom.
Nakon Vladinog odlaska iz benda i posvećivanja solo karijeri, Krila su prošla kroz niz postava, ali nijedna nije bila uspešna kao originalna. Kalember je odlučio da ponovo okupi grupu u gore pomenutoj postavi, uz objašnjenje: „Mi se nikada nismo raspali – samo smo napravili pauzu od 25 godina“.
Publika će tako četvrte decembarske večeri moći da uživa uz hitove koji su ušli u istoriju jugoslovenskog rokenrola.
KUPOVINA KARATA NA MTSDVORANA.RS I NA BLAGAJNI MTS DVORANE
Pročitajte još
Vlado Kalember stiže u Beograd, koncert zakazan!
Vlado Kalember ponovo je oduševio svoju publiku, koncert u Beogradu zakazan je za sam kraj 2025. godine
15/08/2025Saznajte više
Voditeljka Marija Popović imala udes, prednji deo automobila uništen
Popularna voditeljka Marija Popović na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se može videti da je u Beogradu imala saobraćajnu nezgodu
15/08/2025Saznajte više
Katja Gobeljić mamu prati u stopu, Katarina Grujić oduševila fotografijom sa ćerkom
Katarina Grujić sa ćerkom zajedno na nastupima tokom sezone u Crnoj Gori
15/08/2025Saznajte više
Malo ko zna da je OVA glumica supruga Branka Jankovića, sreću su stvorili sa troje dece daleko od Beograda
Branko Janković porodičnu oazu mira stvorio je u selu Gunjaci
14/08/2025Saznajte više
Nikola 211 cm, a Natalija Jokić?! Evo koliko je supruga najboljeg košarkaša sveta niža od njega
Natalija Jokić niža je od supruga skoro 40cm
14/08/2025Saznajte više
Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera bio je klinac s viškom kilograma, danas izgleda bolje nego ikad
Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera, Džozef Baena, pokazao isklesano telo – fanovi tvrde da je isti otac
14/08/2025Saznajte više
Komentari (0)