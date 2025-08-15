Vlado Kalember stiže u Beograd, koncert zakazan!

Na zahtev brojne publike, Vlado Kalember & Srebrna krila zakazali su i ove godine za 04. decembar, prednovogodišnji koncert u mts Dvorani, nakon dva uspešna prošlogodišnja koncerta, koja su probudila parče nostalgije i buru emocija u Beograđanima. Bend koji mnogi nazivaju večnim dečacima, ovoga puta predstaviće publici novi album „Ljubav ima dva života.“



Publika može da očekuje dobar provod uz brojne hitove, nastale tokom njihove bogate karijere kao i nekoliko novih pesama koje su s pravom zaslužile da se nađu u stalnom repertoaru grupe. Promo

Podsetimo, Srebrna krila su jedan od najpopularnijih i najtiražnijih EX YU bendova rešio je da za veliki povratak odabere dvoranu u kojoj je postavio svojevrstan rekord – čak 14 rasprodatih uzastopnih koncerata u tadašnjem Domu Sinidkata, a sadašnjoj mts Dvorani.



Grupa je osnovana davne 1978. godine od strane Vlade Kalembera, koji je svirao bas i pevao. Videvši da mu Jugotonova komisija redovno odbija materijale koje joj je donosio, Vlado je otišao kod čuvenog kompozitora Đorđa Novkovića i odneo mu demo snimke.

Novković je odmah prepoznao potencijal Krila i napisao im jedan od najvećih hitova –„Anu“, koja je momentalno postala najslušanija numera na svim radio stanicame bivše Jugoslavije. Naredni singlovi „Volio sam Tanju (i noću i danju)“ i „Ja nisam kockar“doneli su još veću popularnost bendu, a istoimeni debi album koji je izašao 1979. godine probio je sve rekorde prodaje, postavši najtiražnije debitantsko izdanje sa čak 620.000 prodatih primeraka.



Srebrna krila su i svojim koncertima rušila rekorde – svirala su i po 200 koncerata godišnje u Jugoslaviji, a bili su jako popularni i u Bugarskoj i SSSR-u. Vrhunac inostranog uspeha doživeli su u Moskvi 1983. godine, kada su rasprodali 10 koncerata u dvorani koja prima 25.000 posetilaca – tačnije: 250.000 ulaznica.Kalember je postao miljenik pripadnica lepšeg pola, a njegovo pojavljivanje izazivalo je masovnu histeriju na koncertima, koja je podsećala na onu koju su imali čuveni Bitlsi.

Hitove „Lili“, „Sanjar lutalica“, „Ljubio sam Nadu u studentskom gradu“, „Zakuni se ljubavi“, „Sanjar lutalica“ i „Nek’ živi ljubav“ vrtele su sve radio stanice, a Vlado je zbog svog specifičnog, „napuklog“ glasa poređen sa Rodom Stjuartom.



Nakon Vladinog odlaska iz benda i posvećivanja solo karijeri, Krila su prošla kroz niz postava, ali nijedna nije bila uspešna kao originalna. Kalember je odlučio da ponovo okupi grupu u gore pomenutoj postavi, uz objašnjenje: „Mi se nikada nismo raspali – samo smo napravili pauzu od 25 godina“.



Publika će tako četvrte decembarske večeri moći da uživa uz hitove koji su ušli u istoriju jugoslovenskog rokenrola.



