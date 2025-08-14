Malo ko zna da je OVA glumica supruga Branka Jankovića, sreću su stvorili sa troje dece daleko od Beograda

Branko Janković, ponajviše poznat po ulogama u serijama „Vojna akademija“ i „Tate“, uspeo je da spoji naizgled nespojivo – umetnost i poljoprivredu.

Popularni glumac, koji vredno radi i u pozorištu i pred kamerama, podjednako je angažovan i na svom imanju gde ima 1.800 koza. Proizvodi koje pravi od kozjeg mleka nadaleko su poznati. RTS printscreen

Ekipu emisije TV lica kao sav normalan svet Branko je dočekao u selu Gunjaci, u zapadnoj Srbiji.

‒ Ovo je kuća u kojoj sam rođen, moja dedovina i pradedovina, a tu mi sad i deca odrastaju ‒ istakao je. RTS printscreen

Jankovićeva majka otkrila je da je u detinjstvu bio miran i povučen. Do osnovne škole, koju je završio u rodnom kraju, svakog dana pešačio je četiri kilometra u jednom pravcu.

Najveća želja bila mu je da vozi kamion, zbog čega je upisao Srednju saobraćajnu školu u Zemunu, a to je podrazumevalo život u studentskom domu.

‒ U jednoj sobi spavalo je nas osmoro, imali smo zajedničko kupatilo. Da bih obezbedio egzistenciju, radio sam razne poslove preko omladinske zadruge.

U domu je bilo dosta aktivnosti, pa sam išao na časove veronauke i šah, a tu sam se zainteresovao i za glumu. RTS printscreen

Fakultet je pokušao da upiše u Beogradu, Novom Sadu i na Cetinju, a primljen je u Banjaluci. U tom gradu upoznao je ženu svog života Natašu, koja je takođe glumica.

‒ Viđali smo se u prolazu. Delovao mi je starije, čak sam imala potrebu da mu persiram. Jednog dana me je pozvao na kafu, u jednu staru kafanu. Tu mi je rekao: „Ti ćeš biti moja žena.

U decembru te vodim kod mene kući, na slavu.“ Iako mi je sve to zvučalo neverovatno, tako je bilo ‒ ispričala je Brankova supruga, koja je zbog porodice stavila karijeru u drugi plan. RTS printscreen

Jankovići imaju dve ćerke i sina. Kako kažu, privilegovani su što njihova deca mogu da odrastaju u Beogradu, ali i u netaknutoj prirodi, okruženi domaćim životinjama, i uživajući u igri pod otvorenim nebom.

‒ Ljudi vole da potenciraju loše strane života, one izrazito negativne. Ja baš hoću da imam misiju da život bude kao sunčan dan ‒ poručio je glumac, koji je gledaoce osvojio kao kadet Džaković. RTS printscreen RTS printscreen RTS printscreen









