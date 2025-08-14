Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Malo ko zna da je OVA glumica supruga Branka Jankovića, sreću su stvorili sa troje dece daleko od Beograda

Malo ko zna da je OVA glumica supruga Branka Jankovića, sreću su stvorili sa troje dece daleko od Beograda

Autor: | 14/08/2025

0

Branko Janković, ponajviše poznat po ulogama u serijama „Vojna akademija“ i „Tate“, uspeo je da spoji naizgled nespojivo – umetnost i poljoprivredu.

Popularni glumac, koji vredno radi i u pozorištu i pred kamerama, podjednako je angažovan i na svom imanju gde ima 1.800 koza. Proizvodi koje pravi od kozjeg mleka nadaleko su poznati.

RTS printscreen

 

Ekipu emisije TV lica kao sav normalan svet Branko je dočekao u selu Gunjaci, u zapadnoj Srbiji.

‒ Ovo je kuća u kojoj sam rođen, moja dedovina i pradedovina, a tu mi sad i deca odrastaju ‒ istakao je.

RTS printscreen

 

Jankovićeva majka otkrila je da je u detinjstvu bio miran i povučen. Do osnovne škole, koju je završio u rodnom kraju, svakog dana pešačio je četiri kilometra u jednom pravcu.

Najveća želja bila mu je da vozi kamion, zbog čega je upisao Srednju saobraćajnu školu u Zemunu, a to je podrazumevalo život u studentskom domu.

Pročitajte Zvezda serije "Tate" ima prelepe vesti - Branko Janković postaće otac po treći put

‒ U jednoj sobi spavalo je nas osmoro, imali smo zajedničko kupatilo. Da bih obezbedio egzistenciju, radio sam razne poslove preko omladinske zadruge.

U domu je bilo dosta aktivnosti, pa sam išao na časove veronauke i šah, a tu sam se zainteresovao i za glumu.

RTS printscreen

 

Fakultet je pokušao da upiše u Beogradu, Novom Sadu i na Cetinju, a primljen je u Banjaluci. U tom gradu upoznao je ženu svog života Natašu, koja je takođe glumica.

Pročitajte Glumu je zamenila poljoprivredom - Zavirite na čarobno seosko imanje Marije Petronijević FOTO

‒ Viđali smo se u prolazu. Delovao mi je starije, čak sam imala potrebu da mu persiram. Jednog dana me je pozvao na kafu, u jednu staru kafanu. Tu mi je rekao: „Ti ćeš biti moja žena.

U decembru te vodim kod mene kući, na slavu.“ Iako mi je sve to zvučalo neverovatno, tako je bilo ‒ ispričala je Brankova supruga, koja je zbog porodice stavila karijeru u drugi plan.

RTS printscreen

 

Jankovići imaju dve ćerke i sina. Kako kažu, privilegovani su što njihova deca mogu da odrastaju u Beogradu, ali i u netaknutoj prirodi, okruženi domaćim životinjama, i uživajući u igri pod otvorenim nebom.

‒ Ljudi vole da potenciraju loše strane života, one izrazito negativne. Ja baš hoću da imam misiju da život bude kao sunčan dan ‒ poručio je glumac, koji je gledaoce osvojio kao kadet Džaković.

RTS printscreen

 

RTS printscreen

 

RTS printscreen

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Youtube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Printscreen

Slične Vesti

Tagovi: Branko Janković glumac Branko Janković imanje branka jankovića porodica branka jankovica

Pročitajte još

Najnovije vesti