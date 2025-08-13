Sanja Kužet proslavila rođendan, niko joj ne bi dao ove godine

Sanja Kužet pre četiri dana proslavila je divan dan u krugu najmilijih muškaraca u njenom životu, trojice sinova i supruga Nemanje.
Proslava se odigrala u jednom restoranu odakle je podelila niz fotografija na kojima je pozirala u svilenoj cvetnoj haljini.
Za rođendansko slavlje odabrala je kratku haljinu sa cvetnim dezenom koja je istakla njenu vitku figuru, a kosa joj je bila ispletena u pletenice.
- I sve neka ostane ovako - napisala je Sanja Kužet.
Fanovi su je obasuli čestitkama i komplimentima. Sanja ima troje dece, a veoma vodi računa o svom izgledu. Osim što brine o ishranu, Sanja i redovno trenira.
Sanja je jednom prilikom pokazala da radi jake vežbe kako bi figuru dovela do savršenstva.
Pročitajte Sanja Kužet već četiri godine ima privatan biznis: Njeni proizvodi omiljeni su na tržištu
- Najdeblja sam bila u trudnoći, ugojila sam se čak 18 kilograma. Međutim, posle šest meseci sam se vratila svojoj liniji. Ja sam visoka žena i nama je lakše. I kada se ugojimo, to se nekako sve lepo rasporedi i ne bude toliko primetno - rekla je tada Sanja i otkrila kako je uspela da skine višak:
- Izbacila sam hleb iz ishrane. Generalno, ne jedem ugljene hidrate, jer od njih samo otičemo. Prva stvar koje sam se odrekla bilo je ono divno, toplo pecivo, koje sam toliko volela. Verujte mi da ćete bez ugljenih hidrata lakše izgurati radni dan, jer oni utiču na to da nam se spava. Kada izbacite sve ono što smeta vašem zdravlju, videćete da će to povoljno uticati i na vaš izgled.
Voditeljka je istakla i da retko jede slatkiše, ali nekada sebi da oduška.
- Nikada nisam bila neki veliki ljubitelj slatkiša. Čim osetim da mi pada šećer, pojedem neko voće. Nekad uzmem i jagode sa šlagom, to mi je super.
