Da li ste znali da je ON otac Andrije Kuzmanovića? Gledali smo ga stalno na televiziji, učestvovao na Evroviziji

Andrija Kuzmanović već više od 15 godina svrstava se u red najuspešnijih i najtraženijih glumaca od kada je popularnost stekao rolom u kultnom filmu "Montevideo, Bog te video".

Dramski umetnik spada među one javne ličnosti koje ne vole privatan život da serviraju javnosti na tacni, pa se tako dugo nije znalo da je njegov otac, Radojica Kuzmanović. Miša Obradović

Kada je 18. marta 2019. godine iznenada preminuo Radojica Kuzmanović, sin se oprostio od njega, a mnogi su tek tada saznali da je glumčev otac bio dugogodišnji solista, umetnički direktor i nekadašnji direktor Ansambla "Kolo".

Radojica Kuzmanović, rođen 1955. u Kikindi, bio je istaknuti pregalac u oblasti folklorne umetnosti, nosilac nagrade za Životno delo Ansambla "Kolo", kao i otac našeg glumca Andrije Kuzmanovića.

Čitav svoj život posvetio je narodnoj igri. Za doprinos u oblasti očuvanja i negovanja tradicionalne umetnosti nagrađivan je najvišim priznanjima u zemlji i inostranstvu.

Na Radojičinoj sahrani, Andrijin kolega i bliski prijatelj Miloš Petrović Trojpec je pročitao potresan govor koji je napisao Andrija:

- Dragi tajo, morao si, znam i ne krivim te. Samo mi nedostaješ, dragi tajo. Dragi tajo, hvala ti što smo prali kola, što sam ti krao šrafcigere i što si zbog mene često crveneo na roditeljskim sastancima, dragi moj tajo. Dragi moj tajo, danas je mnogo lep dan, dragi tajo. Dragi tajo, curice nikad neće znati da ste nama, muškoj deci, baš vi, drage taje, ortaci, dragi ortaci.

Dragi tajo, nikad nisam mami rekao ono što smo se dogovorili da prećutim, kao što sam i tebi prećutao ono što sam dogovorio sa njom, dragi tajo. Dragi tajo, izvini što te nisam vodio u bioskop, što sam ti sj**ao "hondu", ukrao potpis, iscepao džemper, dragi tajo. Dragi tajo, nešto si mi danas mnogo drag, dragi tajo. Znam i zašto.

Zato što te više nemam, pa sam se setio, kao i svaki prosečni zemljanin šta sam imao tek kad sam izgubio, dragi moj tajo. Da, izgubio sam dragog taju. Zato svi vi, koji imate i dalje vaše drage taje zagrlite ih, pustite ih da vas uvek poljube jer će vam nedostajati, baš kao što ti meni već nedostaješ, dragi moj tajo.

Koliko mu otac nedostaje, glumac je nedavno podelio i na svom Instagram profilu.

Umetnički opus Radojice Kuzmanovića obuhvata više od 30 koreografskih dela i muzičko-scenskih prikaza, realizovanih u zemlji i inostranstvu. Njegove koreografije se nalaze na repertoaru Ansambla "Kolo", Ansambla "Venac" i mnogih folklornih ansambala u zemlji i dijaspori.

Bio je redovni saradnik RTS-a i stručni sagovornik na temama tradicionalne igre i koreografije. U serijalu izvorne narodne muzike i igre Šljivik bio je stalni član žirija. Bio je angažovan kao koreograf na Pesmi Evrovizije u Beogradu 2008. godine.









