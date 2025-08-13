Ivana Španović nikad srećnija otkrila prelepe vesti: Čekala sam na ovo 10 godina! Neću se takmičiti u skoku udalj

Ivana Španović puna je iznenađenja! Naime, aktuelna svetska šampionka u skoku udalj neće braniti zlato na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju. Ona se na svom profilu na Instagramu oglasila porukom koja je sve u prvi mah šokirala, a potom i oduševila. Photo by Richard Heathcote/Getty Images

Ivanu Španović gledaćemo na prvenstvu u Japanu, ali ne u disciplini skok udalj, već na takmičenju u u troskoku!

Ivana je 2023. godine u Budimpešti skokom od 7.14 metara stigla do zlatne medalje na Svetskom prvenstvu i tako kompletirala sve evropske i svetske titule u dvorani i na otvorenom, pa je sada rešila da se oproba i u troskoku.

"Odlučili smo da se ne takmičim u Tokiju u skoku udalj, gde je trebalo da branim titulu svetskog šampiona, već ću se takmičiti samo u troskoku. Srećna sam što mogu da kažem da sam zdrava, veoma samouverena i uzbuđena zbog putovanja zvanog ‘troskok’. Čekala sam 10 godina na zeleno svetlo da se takmičim", objasnila je svoju neočekivanu odluku Ivana i zaista iznenadila.

Ivana je nedavno na Prvenstvu Srbije za seniore oborila lični rekord u troskoku, pošto je zabeležila skok od 14.43 metra, piše Kurir.

Ivana, držimo palčeve!










