Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Vladan Milojević (55) sinoć je ispisao još jednu važnu epizodu u istoriji domaćeg fudbala. Crvena zvezda igrala je nerešeno protiv Leha iz Poljske i plasirala se u plej-of za Ligu šampiona.
Trener crveno-belih Vladan Milojević na konferenciji za medije sumirao je utiske.
- Generalno rekli smo pred ovu utakmicu da smo odigrali samo prvo poluvreme, danas je završeno drugo. Možemo da imamo sliku iz obe utakmice. Znali smo pre ove utakmice, pričao sam sa igračima i spremao se da je Leh jako dobra ekipa, prvak Poljske, koji ne razume i ne zna o ambijentu, jer i oni igraju pred 40-tak hiljada ljudi.
Nisu imali utakmicu u prvenstvu, spremali su se sve vreme. Dobro su nas analizirali, moglo je da se vidi u prvom poluvremenu. Sve što smo želeli, nismo uspeli. Mislim da su mnogo bolje ušli u utakmicu, međutim bilo je dosta igrača koji nisu imali svoj dan, sa druge strane imali smo rezultat koji nam je davao neku prednost. Kad se sve to uzme, završilo se tako kako se završilo - istakao je Vladan Milojević koji je dolaskom u crveno-beli tim doneo i velike uspehe.
Vladan Milojević veoma je ponosan na svoju porodicu
Ništa od toga verovatno ne bi bilo tako jednostavno i lako, da Vladan Milojević iza sebe nema svoje najmilije, koji su mu veliki vetar u leđa. Ipak, iako se među terenerima zna da je Milojević pravi superstar, o njegovom privatnom životu malo se zna.
Pročitajte Dejan Stanković posle svega otvorio dušu - Ne mogu da se borim sa vetrenjačama, moji sinovi Aleksandar i Filip...
Suprugu Danijelu zavoleo je kada mu je bilo 19 godina i njihova ljubav i dan-danas odoleva svim iskušenjima.
Ambiciozni mladić iz Aranđelovca je svoju sadašnju suprugu upoznao veoma mlad u Bečeju. Kako je fudbalsku karijeru gradio u Grčkoj, Danijela je rešila da krene sa njim.
Veći deo života proveli su u Grčkoj, gde su se i rodila njihova deca, ćerka Anđela i sin Nemanja.
Zanimljivo je da su Milojevići potpuno sportska porodica. Vladan i Nemanja su se opredelili za fudbal, a Danijela i Anđela su u konjičkom sportu.
- Danijela je bila omladinska reprezentativka u preponskom sportu, trenirala je u čuvenoj i prelepoj ergeli Fantast. Posle raspada Jugoslavije, otišao joj je život svojim tokom u porodičnom smeru.
Sada je rekreativno u tom sportu. Anđela je krenula maminim stopama. Ide joj dobro, počela je da se takmiči i donosi medalje, drago mi je zbog toga - rekao je Vladan u intervjuu za Žurnal.
