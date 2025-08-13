Ovde letuje Ana Ivanović, vila vredna oko 5 miliona evra

Ana Ivanović letuje na Majorki i svoje trenutke sa španskog ostrva, kao i mnogo toga u poslednje vreme, rado deli sa pratiocima na Instagramu.
Pročitajte Ana i Bastijan podelili starateljstvo nad decom, evo i kako
Bivša srpska teniserka objavila je karusel fotografija koje otkrivaju da uživa u čarima sunca, mora i luksuza, a njen izgled i modni izbori privukli su lavinu pozitivnih komentara.
Na jednoj od fotografija, Ana pozira u elegantnoj haljini golih leđa, dok iza nje blista plavetnilo Mediterana. Pratioci su je obasuli komplimentima, ističući da joj "sunce i more savršeno pristaju" i da je njen stil i dalje slika i prilika dame sa stilom.
Majorka nije samo destinacija za odmor, već i Anin drugi dom. U elitnom delu ostrva, Son Vida, ona poseduje vilu vrednu oko 4,5 miliona evra.
Pročitajte Zavirite u vilu Ane Ivanović - Čist luksuz na 6 hiljada kvadrata, a spavaća soba oduzima dah
Kuća, koju je kupila još dok je profesionalno igrala tenis, prostire se na 6.000 kvadratnih metara, a renovirana je dok je Ana bila u braku sa bivšim nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom.
Luksuzna nekretnina ima pet spavaćih soba, prostrani dnevni boravak od 130 kvadrata, modernu kuhinju, terase s pogledom na more i odvojeni prostor za goste i poslugu. Najveći dragulj vile je spektakularna terasa na kojoj Ana često provodi vreme, bilo da uživa u kafi, čita ili trenira.
- Obožavaju da provode leta ovde, a i tokom godine su više tu nego u Austriji jer je klima ovde fantastična. Divni ljudi, kulturni. Zaljubljeni su kao prvog dana, neverovatno. Idu često i do Palme, dosta su i na putovanjima. Bogataši su mahom bahati, ali oni se ponašaju kao sav normalan svet, iako im je na raspolaganju sve što požele. Svako jutro i predveče, kad nije jako sunce odlaze na privatnu plažu sa decom, jako su lepo vaspitali dečake. Dosta vremena provode i na svojoj jahti, krstare po obali i biraju manje, intimne plaže za odmor. Imaju dadilju za sinove, ali su oni tako posvećeni roditelji, da im ona nije ni potrebna. Kako je cela Son Vida u zelenilu, svaki dan zajedno i treniraju, trče, voze bicikl, igraju tenis. Oni su i veliki fanovi golfa, a ovde su neki od najboljih terena za golf na svetu - rekao je ranije čuvar naselja, piše K1 Info.
Iako su se nedavno Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli, bivša teniserka izgleda srećno i ispunjeno. Sa troje dece, aktivnim angažmanom u humanitarnim projektima i ljubavlju prema (mediteranskom) životu, Ana pokazuje da uživa u novom životnom poglavlju.
Upravo to potvrđuju i najnovije fotografije na kojima se vidi da Ana Ivanović letuje na Majorki sa stilom, kombinujući luksuz i ležernost, a njene fotografije s ostrva jasno pokazuju da joj ova destinacija pruža mir i inspiraciju.
Pročitajte još
Ovde letuje Ana Ivanović, vila vredna oko 5 miliona evra
Ana Ivanović letuje na Majorki u luksuznoj vili od 5 miliona evra. Fotografije s plaže i modni stil bivše teniserke oduzimaju dah
13/08/2025Saznajte više
Ivana Španović nikad srećnija otkrila prelepe vesti: Čekala sam na ovo 10 godina! Neću se takmičiti u skoku udalj
Ivana Španović neće se takmičiti u skoku udalj na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju, ova vest sve je iznenadila, ali razlog je više nego prelep
13/08/2025Saznajte više
Milica Pavlović bez šminke, ne biste je prepoznali (foto)
Milica Pavlović pokazala lice bez šminke, a kako izgleda, pogledajte na fotografijama
13/08/2025Saznajte više
Nikolija najavila EKSKLUZIVNO DRUŽENE SA FANOVIMA: Četvrtak 14. avgusta u Sava Centru, a one najbrže očekuju VELIKA IZNENAĐENJA
Koncert Nikolije Jovanović 29. avgusta na Tašmajdanu
13/08/2025Saznajte više
Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija
Vladan Milojević godina je u srećnom braku, suprugu Danijelu jednostavno obožava
13/08/2025Saznajte više
Veljko Ražnatović doveo posebnog gosta na Marakanu zajednička fotografija ne prestaje da se komentariše
Veljko Ražnatović i Dušan Mihajlović zajedno bodrili Crvenu Zvezdu na sinoćnoj utakmici
13/08/2025Saznajte više
Komentari (0)