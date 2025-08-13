Ovde letuje Ana Ivanović, vila vredna oko 5 miliona evra

Ana Ivanović letuje na Majorki i svoje trenutke sa španskog ostrva, kao i mnogo toga u poslednje vreme, rado deli sa pratiocima na Instagramu.

Bivša srpska teniserka objavila je karusel fotografija koje otkrivaju da uživa u čarima sunca, mora i luksuza, a njen izgled i modni izbori privukli su lavinu pozitivnih komentara. Instagram/anaivanovic

Na jednoj od fotografija, Ana pozira u elegantnoj haljini golih leđa, dok iza nje blista plavetnilo Mediterana. Pratioci su je obasuli komplimentima, ističući da joj "sunce i more savršeno pristaju" i da je njen stil i dalje slika i prilika dame sa stilom.

Majorka nije samo destinacija za odmor, već i Anin drugi dom. U elitnom delu ostrva, Son Vida, ona poseduje vilu vrednu oko 4,5 miliona evra.

Kuća, koju je kupila još dok je profesionalno igrala tenis, prostire se na 6.000 kvadratnih metara, a renovirana je dok je Ana bila u braku sa bivšim nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom. Screenshot Facebook/@anaivanovic

Luksuzna nekretnina ima pet spavaćih soba, prostrani dnevni boravak od 130 kvadrata, modernu kuhinju, terase s pogledom na more i odvojeni prostor za goste i poslugu. Najveći dragulj vile je spektakularna terasa na kojoj Ana često provodi vreme, bilo da uživa u kafi, čita ili trenira.

- Obožavaju da provode leta ovde, a i tokom godine su više tu nego u Austriji jer je klima ovde fantastična. Divni ljudi, kulturni. Zaljubljeni su kao prvog dana, neverovatno. Idu često i do Palme, dosta su i na putovanjima. Bogataši su mahom bahati, ali oni se ponašaju kao sav normalan svet, iako im je na raspolaganju sve što požele. Svako jutro i predveče, kad nije jako sunce odlaze na privatnu plažu sa decom, jako su lepo vaspitali dečake. Dosta vremena provode i na svojoj jahti, krstare po obali i biraju manje, intimne plaže za odmor. Imaju dadilju za sinove, ali su oni tako posvećeni roditelji, da im ona nije ni potrebna. Kako je cela Son Vida u zelenilu, svaki dan zajedno i treniraju, trče, voze bicikl, igraju tenis. Oni su i veliki fanovi golfa, a ovde su neki od najboljih terena za golf na svetu - rekao je ranije čuvar naselja, piše K1 Info.

Iako su se nedavno Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli, bivša teniserka izgleda srećno i ispunjeno. Sa troje dece, aktivnim angažmanom u humanitarnim projektima i ljubavlju prema (mediteranskom) životu, Ana pokazuje da uživa u novom životnom poglavlju. Instagram/anaivanovic

Upravo to potvrđuju i najnovije fotografije na kojima se vidi da Ana Ivanović letuje na Majorki sa stilom, kombinujući luksuz i ležernost, a njene fotografije s ostrva jasno pokazuju da joj ova destinacija pruža mir i inspiraciju.









