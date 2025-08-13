Milica Pavlović bez šminke, ne biste je prepoznali (foto)

Milica Pavlović, pevačica poznata po besprekornom scenskom izgledu i glamuroznim izdanjima, iznenadila je pratioce na društvenim mrežama objavom fotografije na kojoj je pokazala kako izgleda bez šminke.
Nakon što je proslavila 34. rođendan u društvu prijateljica, Milica Pavlović je uživala u prelepom ambijentu jezera Lugano, a svoj boravak u Švajcarskoj podelila je sa fanovima na Instagramu.
Milica Pavlović bez šminke, opuštena i daleko od reflektora, tako pevačica deluje na objavljenoj fotografiji koja je oduševila mnoge. Pevačica je blistavog lica, u potpuno prirodnom izdanju, s iskrenim osmehom i bez ijednog sloja šminke.
“Devojke, borice su sasvim ok…”, poručila je Senjorita Milica u opisu, šaljući ženama snažnu poruku o prihvatanju svojih nesavršenosti jer to je ono što ih čini lepima.
Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara i pohvala, a mnogi fanovi su istakli da pevačica izgleda podjednako zavodljivo i bez provokativnog izdanja na koji je navikla svoju publiku.
Pre nego što je podelila ovu fotografiju, Milica je na Instagramu objavila i nešto kadrova sa rođendanskog slavlja: vožnja brodom, šampanjac, smeh, malo ali odabrano žensko društvo i vatromet obeležili su rođendan Milice Pavlović.
"Hvala svima na predivnim željama... Volim vas... Ne zamerite, malo sam popila. Jer valja se, kažu. Slavim život sa svim dobrim i lošim stvarima koje nosi... Jer volim ga", glasi rođendanska poruka koju je pevačica poslala svojoj publici i pratiocima. Znači, zahvalnost je razlog zbog kog Milica Pavlović bez šminke izgleda podjednako privlačno i harizmatično.
