Cecina prija se skinula u kupaći, jednodelni pink model nose upola mlađe

Autor: | 12/08/2025

Cecina prija Danijela Rodić odlučila je da imanje i sve poslovne obaveze u porodičnoj firmi stavi na pauzu i otputuje na odmor. Prošle godine letovala je na Tajlandu sa mlađom ćerkom Natašom, koja je i otkrila lokaciju na Instagramu.

Instagram printscreen @miss.rodic

 

Danijela i Nataša pozirale su u jednom baru na plaži, naravno u laganim kombinacijama kakve su na rajskom Puketu svakodnevni stajling.

Plenile su u kratkim šarenim haljinama, koje obema savršeno stoje, a prija Cece Ražnatović pokazala je i zavidnu liniju. 

Ove godine prija Cece Ražnatović otišla je korak dalje, pa su fotografije u kupaćem kostimu osvanule na Instagramu. Društvo na letovanju joj prave srednja ćerka Bojana i njen suprug Mirko Šijan, kao i unučići. 

Instagram

 

Danijela Rodić koja je samo nekoliko godina starija od Cece Ražnatović sjajno se drži, pa joj jednodelni pink kupaći kostim, koji nose upola mlađe žene, i te kako sjajno pristaje. 

Majke i ćerka su razmenjivale poljupce tokom snimka i pokazale da je ljubav najvažnija od svega.

Instagram

 

 

