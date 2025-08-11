Saša Joksimović: Posvađali smo se, ne znam da li bi trebalo da se izvini on meni ili ja njemu

Saša Joksimović uživa u letnjem odmoru i pauzi od predstava i snimanja, te koristi svaki trenutak da provede u omiljenom društvu - sa suprugom Nevenom i sinom Ilijom.

Iako se mnogo spekuliše o njegovom odnosu sa rođenim bratom Željkom, glumac kao ni pevač nikada javno nisu želeli ni da potvrde ni da demantuju glasine da je među njima došlo do nepremostivih razlika zbog kojih su se udaljili jedan od drugog. Antonio Ahel/ATAImages

Ono što je svima privuklo pažnju je činjenica da se Saša Joksimović nije pojavio na velikoj proslavi kod starijeg brata krajem prethodne godine u prestoničkom hotelu gde je Željko organizovao žurku povodom 20 godina njegove producentske kuće "Minacord".

Šta je istina, znaju samo njih dvojica a dramski umetnik je u intervjuu koji je nedavno dao za jednu kablovsku televiziju otkrio da mu je najviše žao što se posvađao sa kolegom Nikolom Simićem pred njegovu smrt.

- Posvađali smo se on i ja, posle je umro i šta ćeš. Posvađali smo se zbog nekih gluposti, jednostavno, nismo stigli da se pomirimo a on je otišao. I to mi je najkrivlje, nikakva zla namera, nešto smo se sporečkali i nedugo potom je on umro - rekao je Saša Joksimović.

- To je među nama zapravo bio jedan svađalački dijalog, ne znam da li bi trebalo da se izvinim ja njemu ili on meni, da je do toga došlo. Jedino što sam ja mlađi, to je činjenica - bio je iskren glumac.

Život je nepredvidiv, a to je na svojoj koži nebrojano puta osetio i proslavljeni glumac. Kako je otkrio u pomenutom intervjuu na isti način, odnosno prebrzo otišao je i njegov profesor glume Ivan Bekjarev, od kog nije imao prilike da se oprosti.

Čuli su se dva dana pred njegovu smrt telefonom, delovalo je kao da je sve u redu, a ipak, korona virus bio je jači i odneo je legendarnog dramskog umetnika. Antonio Ahel/ATAImages

Podsećanja radi, Saša Joksimović prethodne godine imao je veoma turbulentan životni period kada se čak pričalo da se razvodi posle 13 godina braka od supruge Nevene.

Ipak, oni su uspeli sve da prebrode te danas uživaju u ljubavi više nego ikad.









