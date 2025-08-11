Dejan Stanković posle svega otvorio dušu: Ne mogu da se borim sa vetrenjačama, moji sinovi Aleksandar i Filip...

Poslednjih godinu dana Dejan Stanković u žiži je javnosti što zbog privatnih, što zbog poslovnih noviteta. Preuzeo je kao trener moskovski Spartak, oženio se drugi put i postao tata preslatke devojčice.

Kada je posao u pitanju, u Rusiji mu nije lako, to odmah priznaje u svom velikom intervjuu za Mozzart Sport. Mnogi bi želeli da mu vide leđa.

- Evo kako bih ja to definisao. Bilo gde: što je veći klub to je veći pritisak, je li tako? Ima svako pravo da kaže svoje mišljenje i ja to poštujem. Šalim se sa svojim stručnim štabom: Evo, sprema nam se otkaz do srede ili petka, tamo od nedelje, posle četvrtka imaju sastanak. Šalu na stranu, znaš kako je govorio Miha: Imaš dve vrste trenera, one koji su smenjeni i one koji će da budu smenjeni. A ima i ona treća vrsta, možda 10 odsto, a to su oni koji mogu sami da odu. Ja mislim da su ti najnezgodiniji. Sad, između redova, ti vidi u koju ja grupu spadam - počinje Stanković dugo izlaganje za Mozzart Sport.

Između ostalo dotakao se i fudbalskih karijera svojih sinova. Najmlađi Aleksandar je ovog leta prešao iz Intera u Briž za 9.500.000 evra. A tu je i stariji Filip, od januara golman Venecije, mada se očekuje da će ovog leta da promeni sredinu.

- Prezadovoljan sam. Filip je u Veneciji, otkupili su ga, ali mislim da se radi na njegovom izlasku. Za sada ima nekoliko stvari koje su dosta interesantne. Gledam da se nađem, da posavetujem. Ono što je Aleksandar odlučio da ode u Briž, po meni jedan fenomenalan potez. Bez nekog pritiska, bez priče. On je sam odlučio i tako ispravno razmišljao da sam stvarno ponosan na njega. Nacrtan je bio transfer, malo je bilo problema jer Inter nije želeo da ga izgubi skroz, nego da ostavi opciju da ga vrati. Uspeli su oko toga da se dogovore. Radi, imaju kvalifikacije za Ligu šampiona. Stvarno sam po tom pitanju presrećan - rekao je Dejan Stanković.










