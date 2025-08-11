Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Tika Špic u vezi sa 19 godina mlađom glumicom, ljubav sa Jelenom se jednostavno dogodila

Tika Špic u vezi sa 19 godina mlađom glumicom, ljubav sa Jelenom se jednostavno dogodila

Autor: | 11/08/2025

Glumac Predrag Smiljković, koji se proslavio se ulogom Tihomira Stojkovića, Tike Špica, ponovo je u žiži javnosti. Za domaže medije je ispričao da ima velike planove, a dok je govorio o glumačkim projektima, otkrio je i da je u vezi sa mladom glumicom iz Italije.

- Ova osoba koja je trenutno pored mene, ako uđe u kadar, Jelena Gandosi… inače, sada smo u emotivnoj vezi. Moguće je da će biti i neki projekat od međunarodnog značaja – da bude neka koprodukcija sa Italijom. Tako da, videćemo… Ne bih mnogo unapred, ali ako se to desi, to može da bude big stori, odnosno nešto veliko - rekao je Smiljković, vidno uzbuđen zbog potencijalne saradnje.

Popularni Tika Špic i Jelena na društvenim mrežama podelili su i prvu zajedničku fotografiju sa putovanja.

 

 

Jelena ima 36 godina, a Smiljković 55, ali im velika razlika u godinama očigledno ne smeta.

Inače, glumica Biljana Nikolić je u čuvenoj seriji "Porodično blago" igrala Žaklinu Žake Stojković, ženu Tike Špica, kojeg je tumačio upravo Smiljković. Ono što niko nije znao tokom snimanja serije jeste to da su njih dvoje i u privatnom životu bili u emotivnoj vezi.

Ipak, čuveni Tika Špic je jednom prilikom, posle mnogo godina, istakao da su bili u "ozbiljnoj vezi četiri godine", te da se dogodila "čudna simbioza energija".

