Bivša snaja Zorice Brunclik jasno rekla šta misli o njoj

Bivša snaja Zorice Brunclik progovorila o svekrvi

Zorica Brunclik, decenijama unazad, uživa u statusu folk zvezde. Publika je voli i poštuje kako zbog činjenice da je karijeru gradila hitovima, glasom i nepokolepbljivim stavom, tako i zbog toga što joj je porodica uvek bila na prvom mestu. Antonio Ahel/ATAImages

Sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom već 40 godina neguje skladan brak. Ćerke Marija, Miljana i Zlata, sin Đorđe, kao i unuci, uvek su bili centar njenog sveta.

Jedinac Zorice Brunclik pre godinu i po dana se razveo od supruge Vanje, sa kojom ima ćerku Mašu i sina Đorđa. Zajedno su proveli petnaest godina, pre nego što su odlučili da svako krene na svoju stranu.

Bivša snaja folk dive, Vanja Tutić, voditeljka i urednica na televiziji Hype, sada se oglasila za medije i po prvi put progovorila o razlozima kraha braka, ali i složenim porodičnim odnosima. Kako je ispričala, gostujući u emisiji “Pretres”, Đorđa je upoznala 2008. godine. Neko vreme su se družili, ali je prijateljstvo ubrzo preraslo u ljubav. Youtube Screenshot/TV Hype

- Nisam imala predstavu čiji je sin. Kada sam čula da mu je majka Zorica Brunclik, nisam mogla da poverujem. Teško mi je bilo da ga povežem sa pevačicom narodne muzike. Bio je urban dečko, izlazio je u klubove gde se slušala elektronska muzika.

Budući da je Zorica svu svoju decu obezbedila, u smislu da im je dala krov nad glavom i posao, ona i Đorđe su zajednički život započeli u njegovom stanu u centru grada. Posle nekoliko meseci ostala je u drugom stanju i tada je upoznala roditelje i sestre svog budućeg supruga.

- Noge su mi se oduzele kada su ušli u kuću. Zorica mi se predstavila kao buduća svekrva, a tada mi je poklonila skupocenu narukvicu. Skuvala sam svima kafu, trudila sam se da bude bogata, domaćinska. Dodala je šoljicu ćerki, nije me ni pogledala. Tad sam saznala da pije “čemerušu”, bez pene. Tu sam prvi put pala na testu. Jako je teško svideti joj se.

Đorđe i Vanja su zajedno proveli 15 godina, a za to vreme bilo je perioda kada nisu bili u dobrim odnosima sa njegovom porodicom.

- Prvi put je došlo do svađe jer smo venčanje u opštini zakazali na dan kada su Zorica i Kemiš imali zakazan nastup u Beču. Inače, uvek su nam govorili: Što biste pravili svadbu? Ja svadbu, zapravo, nisam ni imala. Zorica je imala običaj da kaže sinu: Imao si ispraćaj, dosta ti je. Sad mi je smešno kad se setim, ali tad nije bilo. Ona i Kemiš su imali stav: Pravite svadbu ako imate od čega, mi ćemo doći kao gosti. Ata Image/antonio ahel

Iako je, kako kaže Vanja, supruga mnogo volela i trudila se da ugodi njegovoj porodici, imala je utisak da nije dobrodošla.

- Mislim da bi Zorica bila najsrećnija da je dobila snajku koja je dete iz neke imućne kuće, da je mogla da se orodi sa nekim poznatim. Ali, to joj nije pošlo za rukom ni sa jednim detetom. Niko od njene dece se nije venčao iz interesa, već iz ljubavi. Ne kažem da je Zorica koristoljubiva, ali ume da svaku šansu koja joj se ukaže pretvori u neki prosperitet.

- Ako me pitate kakav je bio naš odnos svih tih godina, rekla bih da je umela da me digne u nebesa pa da me spusti. Znam da je duboko u sebi svesna da sam dobra majka, za koliko sam ih volela i poštovala, zna koliko sam se dala u tom braku. Na kraju, zna i ko je njen sin – jabuka majkina. Ata Images antonio ahel

Govoreći o bivšem suprugu, Vanja se trudila da bira reči, uz obrazloženje da ne želi da kaže ništa zbog čega će se sutra kajati ili će decu biti sramota.

- Zorica je umela da me ponizi. Ona voli da kaže da svako treba da zna gde mu je mesto. Ima ona serija “Igra prestola”, ne znam da li ušla u tu priču. Nikada je nisam pitala šta je time htela da kaže, nju jako uznemiravaju teške teme. O nekim stvarima se priča jedino kada ona zaključi da je trenutak. Sa druge strane, u horoskopu je Rak, empatična je i emotivna, ali kad pomisli da će preći granicu bolećivosti prema nekom ko nije njeno dete, prosto spusti rampu.

Antonio Ahel/ATAImages

Vanja je priznala da je između nje i Đorđa postojala velika ljubav, ali da se vremenom ugasila. Dodala je i da je bilo problema u braku, netrpeljivosti i svađa, pa i egzistencijalnih problema.

- Odluka o razvodu nije doneta preko noći. Dogodilo se nešto o čemu ne želim da pričam, ali ta situacija mi je pomogla da presečem. To su neke situacije kada shvatiš da imaš posla sa čovekom koji umesto jezika ima žilet. Bolele su me uvrede i poniženja. Znao je da mi kaže: Ti si bez mene niko, bez mene ne vrediš.

Iz porodične kuće izašla je bez ičega, bez novca. Iznajmila je stan u Borči, u koji se preselila se decom. Sin i ćerka nastavili su da se viđaju sa ocem, da odlaze kod babe i dede.

- Ja sam te ljude volela, stekla sam utisak da su i oni mene voleli. Želela sam da se pozdravimo, da im se zahvalim na svemu. Od kada smo se razveli nikada me nije pozvala da pita kako sam, da li deci nešto treba. Sada bih joj rekla: Sram te bilo – poručila je bivša snaja Zorice Brunclik u emotivnoj ispovesti.









