Govorio je svojevremeno Srđan Đoković da njegovom sinu nije važno šta vozi, posebno kada je u Beogardu, a nedavno su najboljeg tenisera svih vremena paparaci uhvatili u skupoj limuzini.
U pitanju je „rendž rover difender”, čija je cena prava sitnica – oko 150.000 evra, a šta vozi Novak Đoković ovih dana u Londonu?
"Ko radi taj i zaradi", reče jedna srpska pevačica nedavno kad je kupila novu nekretninu na svoje ime, a sigurno bi sa njenom izjavom bio saglasan i sam Nole, koji je, takođe, svoje bogatstvo stekao mukotrpnim radom i ostvarenim rezultatima.
Zato sebi može da priušti i svemirski brod, a ne jednu ovakvu zver na četiri točka - o kojoj sada priča veliki deo internet zajednice.
Kakva kola Novak Đoković ima! Srbin je mnoge ostavio bez daha izborom svog/ili jednog od svojih četvorotočkaša.
Auto, koji je česta tema srpskih folk pesama, nalazi se i u vlasništvu najboljeg tenisera u istoriji belog sporta i može da dostigne brzinu od 0 do 100km/h za samo 2,8 sekundi!
Pročitajte Ogromna radost 1. avgusta u porodici Đoković - Čestitamo!
Maksimalna mu je čak 330 kilometara po času, ima 650 konjskih snaga i već je sigurno jasno šta je parkirano u Noletovoj garaži.
Naravno, u pitanju je Porše i to - 911 Turbo S Cabriolet, koji je procenjen na skoro 275.000 evra u slobodnoj prodaji.
U tamno zelenoj boji, sa pokretnim krovom, koji može da se otvori po potrebi, ovaj sportski model automobila nesumnjivo vredi Novaku svaku paru, a ovom kupovinom još jednom je pokazao da pored novca ima i vrlo istančan, upečatljiv i jedinsten ukus.
A kada smo kod ukusa - interesantno je to da je Novak i prethodno u svojoj kolekciji posedovao modele poput Tesle X i Pežoa 508.
Kako su vrlo retke prilike kada ćemo našeg teniskog asa videti za volanom, teško je "ući u trag" njegovom voznom parku - zato je i ovaj snimak postao tako intrigantan i inetersanatan korisnicima različitih društvenih mreža.
Slične Vesti
Šta vozi Novak Đoković? U Beogradu mnogi imaju baš ovaj model automobila
Šta vozi Novak Đoković ovih dana?
03/07/2025Saznajte više
Nema čak ni ličnog šofera: Novak Đoković uslikan u Beogradu, pogledajte šta vozi
Novak Đoković za volanom novog automobila
26/03/2024Saznajte više
Pročitajte još
Ni morski plodovi, ni paradajz, ni pašteta: Marija i Mario Šerifović na letovanju jedu ovo domaće jelo
Marija i Mario Šerifović na moru uživaju u kuvanim jelima
12/08/2025Saznajte više
Šta vozi Novak Đoković? U Beogradu mnogi imaju baš ovaj model automobila
Šta vozi Novak Đoković ovih dana?
12/08/2025Saznajte više
Marko Bijelić i Melani Dimitrijević otkrili pol bebe, baka Dragana je najsrećnija
Marko Bijelić i Melani Dimitrijević očekuju devojčicu
12/08/2025Saznajte više
Megan Markl iznenadila Kloi Kardašijan, poseban poklon stigao na kućnu adresu
Megan Markl zna kako da obraduje Kloi Kardašijan koja je od vojvotkinje dobila raskošnu korpu vina i meda brenda As ever
12/08/2025Saznajte više
Milan Vasić objavio prvu fotografiju sina
Milan Vasić objavio prvu fotografiju sina iz porodičnog doma uz emotivan opis
12/08/2025Saznajte više
Porodična sreća Pirsa Brosnana: Sin Paris pokazao novog, neodoljivog člana porodice
Sin Pirsa Brosnana, Paris, i njegova devojka Aleks Li Ailon podelili su radosnu vest, u njihov dom došao je preslatki jazavičar Arlo
12/08/2025Saznajte više
Komentari (0)