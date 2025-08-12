Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Šta vozi Novak Đoković? U Beogradu mnogi imaju baš ovaj model automobila

12/08/2025

Govorio je svojevremeno Srđan Đoković da njegovom sinu nije važno šta vozi, posebno kada je u Beogardu, a nedavno su najboljeg tenisera svih vremena paparaci uhvatili u skupoj limuzini.

U pitanju je „rendž rover difender”, čija je cena prava sitnica – oko 150.000 evra, a šta vozi Novak Đoković ovih dana u Londonu?

"Ko radi taj i zaradi", reče jedna srpska pevačica nedavno kad je kupila novu nekretninu na svoje ime, a sigurno bi sa njenom izjavom bio saglasan i sam Nole, koji je, takođe, svoje bogatstvo stekao mukotrpnim radom i ostvarenim rezultatima.

Zato sebi može da priušti i svemirski brod, a ne jednu ovakvu zver na četiri točka - o kojoj sada priča veliki deo internet zajednice.

Kakva kola Novak Đoković ima! Srbin je mnoge ostavio bez daha izborom svog/ili jednog od svojih četvorotočkaša.

Auto, koji je česta tema srpskih folk pesama, nalazi se i u vlasništvu najboljeg tenisera u istoriji belog sporta i može da dostigne brzinu od 0 do 100km/h za samo 2,8 sekundi!

Maksimalna mu je čak 330 kilometara po času, ima 650 konjskih snaga i već je sigurno jasno šta je parkirano u Noletovoj garaži.

Naravno, u pitanju je Porše i to - 911 Turbo S Cabriolet, koji je procenjen na skoro 275.000 evra u slobodnoj prodaji.

U tamno zelenoj boji, sa pokretnim krovom, koji može da se otvori po potrebi, ovaj sportski model automobila nesumnjivo vredi Novaku svaku paru, a ovom kupovinom još jednom je pokazao da pored novca ima i vrlo istančan, upečatljiv i jedinsten ukus.

 

 

A kada smo kod ukusa - interesantno je to da je Novak i prethodno u svojoj kolekciji posedovao modele poput Tesle X i Pežoa 508.

Kako su vrlo retke prilike kada ćemo našeg teniskog asa videti za volanom, teško je "ući u trag" njegovom voznom parku - zato je i ovaj snimak postao tako intrigantan i inetersanatan korisnicima različitih društvenih mreža.

