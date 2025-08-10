Novi početak! Duško Tošić ne krije koliko je srećan, zajednička fotografija osvanula na Instagramu

Iako su Delije poludele od sreće kada je pre desetak dana objavljena vest da Dušan Tadić stiže u Crvenu Zvezdu, u samom finišu pregovora došlo je do nerazumevanja te je transfer propao.
A kakve veze sa celom ovom situacijom Duško Tošić? E pa, saga zvana Tadićev novi klub končana je u petak, pošto je bivši reprezentativac Srbije potpisao ugovor sa klubom Al Vahda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Sastav iz Abu Dabija je nakon izlaska Crvene zvezde iz trke, uspeo da angažuje ofanzivca.
Navijači Zvezde su bili spremni da dočekaju novo zvučno ime posle Marka Arnautovića, ali se to na kraju nikada nije desilo, pa je Dušan Tadić u Emiratima uzeo broj 10.
Nastupaće legendarni srpski fudbaler u prvenstvu u kom će njegovi kvaliteti zaista biti miljama daleko od većine rivala.
Pri potpisu ugovora, zanimljivo, društvo je Tadiću pravio još jedan bivši reprezentativac Duško Tošić. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je radio svoj deo posla u celoj priči oko transfera nekadašnjeg igrača Fenerbahčea.
Pročitajte Saznalo se ko je nova Duškova devojka? Mlada, uspešna i poznata, baš se zaljubio
Naime, bivši levi bek je dobar prijatelj da Tadićem, ali i zastupnik menadžerske agencije čiji je deo kapiten Orlova tokom poslednjih nekoliko godina. Zbog toga je i on bio nezaobilazan putnik za UAE prilikom potpisa ugovora sa Al Vahdom.
Karleušin bivši suprug nije krio koliko je srećan što je sudelovao u transferu prijatelja i nekadašnjeg saigrača jer smatra da je izabrao pravi klub za nastavak a možda i završetak karijere.
Dušan Tadić je tokom karijere igrao najpre u omladinskom pogonu AIK-a iz rodne Bačke Topole, zatim i Vojvodine, za čiji prvi tim je igrao četiri godine.
Potom je usledio odlazak u Groningen, Tvente i Sautempton, pre najuspešnijeg dela karijere u Ajaksu, iz kog je u Istanbul otišao 2023. Za sve klubove je na 770 utakmica dao 231 gol uz 265 asistencija.
Za reprezentaciju Srbije odigrao je 111 utakmica i postigao 23 gola.
Pročitajte još
Novi početak! Duško Tošić ne krije koliko je srećan, zajednička fotografija osvanula na Instagramu
Duško Tošić uspešno gradi karijeru fudbalskog menadžera, sinoć smo saznali da je on zaslužan za najnoviji transfer srpskog reprezentativca
10/08/2025Saznajte više
Ispovest Novaka Đokovića: Otac je stavio deset maraka na sto i rekao – ovo je sve što imamo
Ispovest Novaka Đokovića o najtežim danima
09/08/2025Saznajte više
Dragana Katić: Sa hemioterapije sam išla na snimanja, zbog bolesti prodate stvari iz kuće
Dragana Katić progovorila o najtežim životnim trenucima kada joj je mama bila teško bolesna, o svemu tome samo je znao njen prijatelj i saradnik Saša Popović
09/08/2025Saznajte više
Rafael Nadal dobio drugog sina: Posle Rafaela Nadala mlađeg, stigao i ...
Rafale Nadal dobio drugog sina
09/08/2025Saznajte više
Nataša Ninković dala otkaz! Posle 30 godina napustila Narodno pozorište
Nataša Ninković dala otkaz u Narodnom pozorištu
09/08/2025Saznajte više
Svekrva Katarine Grujić jasno rekla šta misli o snaji
Svekrva Katarine Grujić jasno rekla šta misli o snaji
09/08/2025Saznajte više
Komentari (0)