Novi početak! Duško Tošić ne krije koliko je srećan, zajednička fotografija osvanula na Instagramu

Iako su Delije poludele od sreće kada je pre desetak dana objavljena vest da Dušan Tadić stiže u Crvenu Zvezdu, u samom finišu pregovora došlo je do nerazumevanja te je transfer propao.

A kakve veze sa celom ovom situacijom Duško Tošić? E pa, saga zvana Tadićev novi klub končana je u petak, pošto je bivši reprezentativac Srbije potpisao ugovor sa klubom Al Vahda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Profimedia

Sastav iz Abu Dabija je nakon izlaska Crvene zvezde iz trke, uspeo da angažuje ofanzivca.

Navijači Zvezde su bili spremni da dočekaju novo zvučno ime posle Marka Arnautovića, ali se to na kraju nikada nije desilo, pa je Dušan Tadić u Emiratima uzeo broj 10.

Nastupaće legendarni srpski fudbaler u prvenstvu u kom će njegovi kvaliteti zaista biti miljama daleko od većine rivala.

Pri potpisu ugovora, zanimljivo, društvo je Tadiću pravio još jedan bivši reprezentativac Duško Tošić. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je radio svoj deo posla u celoj priči oko transfera nekadašnjeg igrača Fenerbahčea.

Naime, bivši levi bek je dobar prijatelj da Tadićem, ali i zastupnik menadžerske agencije čiji je deo kapiten Orlova tokom poslednjih nekoliko godina. Zbog toga je i on bio nezaobilazan putnik za UAE prilikom potpisa ugovora sa Al Vahdom.

Karleušin bivši suprug nije krio koliko je srećan što je sudelovao u transferu prijatelja i nekadašnjeg saigrača jer smatra da je izabrao pravi klub za nastavak a možda i završetak karijere.

Dušan Tadić je tokom karijere igrao najpre u omladinskom pogonu AIK-a iz rodne Bačke Topole, zatim i Vojvodine, za čiji prvi tim je igrao četiri godine.

Potom je usledio odlazak u Groningen, Tvente i Sautempton, pre najuspešnijeg dela karijere u Ajaksu, iz kog je u Istanbul otišao 2023. Za sve klubove je na 770 utakmica dao 231 gol uz 265 asistencija.

