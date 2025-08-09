Dragana Katić: Sa hemioterapije sam išla na snimanja, zbog bolesti prodate stvari iz kuće

Dragana Katić važi za jednu od omiljenih srpskih voditeljki mada, iako veoma popularna, oduvek se trudila da privatni život krije daleko od očiju javnosti.

Zato je ispovest Dragane Katić koju je podelila sa Slavicom Đukić Dejanović mnoge iznenadila, zato što je uvek širokim osmehom krila sve životne probleme. Zoran Kuzamnović Munja

Sa ocem njenih sinova rastala se još pre njihovog rođenja, a roditelji su joj bili desna ruka i velika podrška u odgajanju dece.

U jednom trenutku Draganina majka se razbolela, te morala na hemioterapije, a za njen problem tada je na poslu znao samo Saša Popović.

Kako je uspela da prebrodi taj period, kao i još mnogo situacija u životu, otkrila je u emisiji sadašnje ministarke prosvete koja se donedavno emitovala na jednoj kablovskoj televiziji.

- Tada kreće u stvari jedan onako, kako bih rekla, košmar - započeta je ispovest Dragane Katić.

Da joj nije bilo nimalo lako da radi i brine o najbližima, Dragana iskreno priča, kao i o tome da je potražila u tim trenucima stručnu pomoć.

- Tada sam otišla kod neuropsihijatra, rekla svoju situaciju i da ja nemam vremena za terapiju - kaže voditeljka koja je tokom emisije pomenula i da se veoma zalaže za psihoterapiju, te da smatra da je ona svakom čoveku potrebna.

Uz svoju majku voditeljka je bila svakog trenutka.

- To su bile hemioterapije pre podne, po podne sam snimala dva “Grand šoua”. Znao je samo Saša Popović - kaže Dragana Katić koja je uprkos teškoj situaciji uspevala sve. youtube printscreen

Međutim, naišao je i veoma težak period kada je finansijski bilo teško sve ispratiti.

- Mi tada ulazimo u jedan period velikih finansijskih izazova i u jednom trenutku totalne finansijske nemoći - rekla je novinarka.

- Najteži deo priče je bio da tražim bilo kakvu vrstu pomoći.

Kako kaže, od ponosa nije htela ni od koga da traži, smatrala je da ona mora da obezbedi sve svojoj deci koja su u tom trenutku bila maturanti koji treba da odu na matursku ekskurziju, da obuku odela…

- Odnela sam zlato i prodala ga - kaže Dragana.

Ispovest Dragane Katić mnoge gledaoce naterala je da se zapitaju da li zaista imaju probleme, jer kada je otkrila sve detalje njenog života, mnogi su pred istinom zanemeli.

Uspešna, odvažna, svoja, hrabra majka, ćerka, prijateljica uspela je da svaku nedaću prevaziđe i reši sve, a danas je ponosna majka sinova koje je naučila da se dostojanstveno nose sa problemima.

Juče je bilo 12 punih godina kako je Draganina mama preminula, pa je voditeljka objavila fotografiju prelepe dame na Instagramu. Ono što je i više nego očigledno je da je ona majčina kopija. Svu lepotu je pokupila od nje. Instagram









