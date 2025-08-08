Zdravlje Ane Bekute već dugo zabrinjava: Bolest je tabu na Balkanu!

Zdravlje Ane Bekute već dugo zabrinjava javnost
Ana Bekuta, od smrti emotivnog partnera Milutina Mrkonjića, pre četiri godine, nije davala izjave za medije, još manje intervjue.
Svoju bol nosila je dostojanstveno i u tišini, ne otkrivajući kako se zaista oseća.
Publika je bila u prilici da je vidi u “Zvezdama Granda”, gde je godinama stalni član žirija, kao i na nastupima, ali o tome kako živi i šta radi dugo nije govorila.
Pročitajte Ana Bekuta krila je veliku bol - Uspela sam da se skrpim nekako
Pevačica je sada dala intervju za novi broj magazina STORY, u kojem je “otvorila dušu” i krajnje iskreno progovorila o mnogim temama.
Ana Bekuta pričala je, između ostalog, o gubitku roditelja, voljenog čoveka, kako izgleda njena svakodnevica daleko od kamera. Između ostalog, osvrnula se i na činjenicu da je proteklih godinu dana bilo dosta tekstova o njenom zdravstvenom stanju, koji su se uglavnom svodili na nagađanje.
Na pitanje, da li ju je to nerviralo, Ana je odgovorila:
- Bolest je tabu na Balkanu, veliki tabu. Ljudi su, nažalost, nemilosrdni prema bolesnim ljudima iako toga verovatno nisu svesni. Od toga se prave senzacije koje, nažalost, ne čine dobro nikome.
- Odavno se ne nerviram zbog bilo kakvih natpisa o meni. Većina toga što javne ličnosti čitaju o sebi u medijima ,uopšte ne pripada njihovom životu. Život je ono što se dešava kad se isključi televizor i “poklopi” mobilni telefon – poručila je Ana Bekuta, koja za jesen sprema veliki solistički koncert u centru “Sava”.
