Umrla Marija Savić Simić, vest je koja je načisto porazila sve. Marija Savić Simić je javnosti poznata kao direktorka modne agencije "Forma Viva", iza koje je stajala sa Mirjanom Savić Udovičić.
Biljana Obradović u neverici se oprostila od Marije i putem društvenih mreža.
"Mila moja, Maro nek te anđeli čuvaju. Bila si drug, laf, uvek nasmejana! Dovele ste svet u Beograd! Nemam reči...", napisala je Biljana na svom Instagram profilu, s brojne poznate ličnosti oprašaju se od Marije.
O pomenutoj modnoj agenciji se ranije dosta pisalo da je najstarija i najsupešnija u Srbiji.
Nataša Vojinović, Danijela Dimitrovska, Katarina Katančević i Aleksandra Vuković su samo neke od imena koja su predstavljala ovu agenciju u svetu.
Pročitajte još
Biljana Obradović potvrdila stravične vesti: Marija je preminula... Dovela si svet u Beograd, neka te anđeli čuvaju
Umrla Marija Savić Simić, vest je koja je načisto porazila sve
08/08/2025Saznajte više
On se oženio rođenom sestrom Jelene Đoković, sve do tog momenta bile su nerazdvojne
Zet Jelene Đoković je Budimir Jovković
08/08/2025Saznajte više
Jelena Jovičić: Jednog Svetog Jovana odlučila sam da po drugi put nastavim sama
Jelena Jovičić razvod prolazila dva puta, daleko od radoznalih očiju, ali je glumica vodila veliku borbu sa sobom
08/08/2025Saznajte više
Ćerka Mire Škorić drugarica Mine Joksimović, izašle u letnji provod (foto)
Ćerka Mire Škorić ne pojavljuje se previše u javnosti, a sada je ćerka Željka Joksimovića otkrila da se njih dve veoma lepo slažu i druže godinama
08/08/2025Saznajte više
Objava Anastasije Ražnatović na Instagramu zagolicala maštu: Sve u svoje vreme, najlepše nam tek dolazi
Objava Anastasije Ražnatović na Instagramu može imati nekoliko značenja
07/08/2025Saznajte više
Folk pevač dobio ulogu u seriji Ubice mog oca, Gaga Antonijević otkrio o kome je reč
Folk pevač dobio ulogu u seriji “Ubice mog oca”
07/08/2025Saznajte više
Komentari (0)