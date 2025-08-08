Biljana Obradović potvrdila stravične vesti: Marija je preminula... Dovela si svet u Beograd, neka te anđeli čuvaju

Umrla Marija Savić Simić, vest je koja je načisto porazila sve. Marija Savić Simić je javnosti poznata kao direktorka modne agencije "Forma Viva", iza koje je stajala sa Mirjanom Savić Udovičić. Instagram

Biljana Obradović u neverici se oprostila od Marije i putem društvenih mreža.

"Mila moja, Maro nek te anđeli čuvaju. Bila si drug, laf, uvek nasmejana! Dovele ste svet u Beograd! Nemam reči...", napisala je Biljana na svom Instagram profilu, s brojne poznate ličnosti oprašaju se od Marije.

O pomenutoj modnoj agenciji se ranije dosta pisalo da je najstarija i najsupešnija u Srbiji.

Nataša Vojinović, Danijela Dimitrovska, Katarina Katančević i Aleksandra Vuković su samo neke od imena koja su predstavljala ovu agenciju u svetu.









