Slobodan Ćustić ima četvoro male dece, ozbiljnu karijeru i novi razlog za slavlje: Ušao sam u istoriju!

Slobodan Ćustić već pet godina putem malih ekrana ulazi u domove širom Srbije. Priznati glumac je još 2020.. prihvatio ulogu u seriji “Igra sudbine”, i do danas je ostao deo ekipe.

- Pozvan sam na kasting za ulogu Vukašina Suvobrka i rečeno mi je da će se snimati oko 100 epizoda. Pre toga sam radio dve serije koje su imale više od 100 epizoda i to mi se dopalo. Krenuo sam sa snimanjem “Igre sudbine”, kad onda 100, 200... I tako stigosmo do 1 500 epizoda, što do sada kod nas nije bilo. Ušao sam u isotriju – rekao je Ćustić, gostujući u Jutarnjem programu TV Prva.

Serija je u međuvremenu imala dosta promena,glumci su dolazili i odlazili, a Slobodan Ćustić je u ekipi od 15 glumaca koji su od prve epizode tu.

U šali je dodao da je bio zapanjen kada je dobio poziv, budući da njega uvek zovu da radi tamo gde nema para.

- Atmosfera na snimanju je sjajna. Mi smo kao jedna ogromna porodica. Ekipa iza kamere je od početka ista, svi se volimo i poštujemo – isatkao je, pa dodao da ako se i pojavi nervoza to je u ranim jutarnjim satima zbog nedostatka kafe. Radule Perisic/ATAImages

Buduć ida ima četvoro male dece, priznaje da mu nije lako da spremi tekst.

- Nekada se desi da imam 25 strana teksta za taj dan, pa ustanem u 4 ujutru kako bih sve naučio. Imam malu decu koja vole da trče oko mene, pa mi to malo remeti koncentraciju. Već u sedam sati sam u studiu i do 3 završim sve obaveze.

Slobodan Ćutić u dugom je i skladnom braku. Sa suprugom Jelenom ima četvoro mališana, za koje su izabrali pomalo neobična imena: Vasilije Vid, Tanasije, Zarija i Ozren.

U intervjuu koji je dao za HELLO! u vreme dok je tri godine bio deo “Igre sudbine”, rekao nam je:

- Posao mi ne ostavlja mnogo slobodnih trenutaka, a onda žurim kući da budem sa porodicom. Pre nekog vremena smo se preselili u vrčin, gde imamo kuću sa dvorištem i to je neverovatna sloboda.

- Volim da sam u pokretu i da se bavim nečim konkretnim. Pomalo se bavim baštovanstvom, a planiram da zasadim i voće – jabuke, šljive. Želja mi je da proizvedem sve što nam je potrebno, kako ne bismo jeli namirnice nepoznatog porekla. Cilj mi je da se hranimo kako treba, a ne kako mora.