Ivana Selakov o sukobu sa Draganom Mirković: Nemam problem da kažem da je to bio...

Ivana Selakov jedna je od pevačica za čije ime se nisu vezivali tračevi i skandali. Ipak, u jednom periodu pojavile su se glasine da nije u dobrim odnosima sa Draganom Mirković, te da njena televizija neće da pušta Ivanine spotove. Antonio Ahel/ATA Images

- To je bilo medijski prenapumpano. Bio je neki nesporazum davno, ali nisam u svađi sa njom. Nemam loše mišljenje o Dragani i nemam problem sa tim da to javno kažem. Opet kažem, to je bilo pre 15 godina i nema tu ničeg pompeznog kao što se tada pisalo – rekla je Ivana, u intervjuu za Svet.

Pevačica je posvećena svojoj porodici, suprugu i ćerkici Kruni, koja ima sedam godina.

Kako kaže, sa brojnim kolegama je u sjajnim odnosima, ali oni ne čine njen najbliži krug prijatelja.

- Ima mnogo kolega koje poštujem, ali moj prvi krug prijatelja je van estrade. To su ljudi s kojima sam opuštena i koji me vole nevezano za moj posao. Sa njima čak i ne pričam o estradnim temama – priznala je. Zorana Mandic/ATAImages

Ivana Selakov, inače, slavi 15 godina solo karijere. Jubilej će obeležiti velikim koncertom, zakazanim za 7. novembar u MTS dvorani.

- Osećam veliko uzbuđenje, ali i odgovornost. To je moj prvi koncert tog tipa, posvećen publici koja me prati svih ovih 15 godina. Biće to noć za pamćenje, sa puno emocija, starih i novih hitova, gostiju i posebnih momenata. Zaslužili su to oni, kao i ja – poručila je.