Ivan Zeljković se prepolovio, komplimenti ne prestaju: Izgledaš kao mladić!

Ivan Zeljković drastično je smršao, u šta su mogli da se uvere svi koji prate njegov Facebook profil. Popularni voditelj podelio je fotografiju koja je u prvi mah sve zbunila, a mnogi su pomislili da je nastala u njegovim mlađim danima.

Budući da živi i radi u Dubaiju, Zeku smo poslednjih godina retko viđali na beogradskim ulicama. Ipak, televizijske kamere svedočile su da je iz godine u godinu dobija na težini. U to su mogli da se uvere gledaoci kviza “Želite li da postanete milioner”.

On je i ranije pokušavao da se izbori sa viškom kilograma, i to mu je u nekoliko navrata i polazilo od ruke. No, ubrzo bi se vratio na staro.

Čini se da je ovog puta drugačije, odnosno da je rešio da na tu priču stavi tačku.

- Najteža je odluka i “klik” u glavi. To je baš teško, a posle je pesma – poručio je Ivan Zeljković, uz reči zahvalnosti svima koji su mu pružili podršku i čestitali na ogromnom ličnom uspehu. Facebook/Ivan Zeljkovic

“Promena je fenomenalna”, “Izgledaš kao mladić”, “Svaka čast, ovo je velika stvar”, “Upornost i disciplina na delu”, samo su neki od komentara koji se mogu pročitati, a bliski prijatelji poručili su mu da ovaj put ne poklekne i ne vrati se na staro.

Kao što je poznato, Ivan Zeljković se pre više od deset godina sa suprugom Vesnom, ćerkom Petrom i sinom Lukom, preselio u Dubai gde se bavi marketingom i digitalnim medijima.

Pre nekog vremena, na radost gledalaca, vratio se pred kamere i ponovo vodi popularni kviz “Želite li da postanete milioner”. Youtube Screenshot/NOVA