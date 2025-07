Verila se Venus Vilijams, mladoženja osam godina mlađi glumac

Venus Vilijams (45) se udaje. Lepu vest stiže u isto vreme kada i njen povratak na teniski teren duže pauze. Photo by Scott Taetsch/Getty Images

Legendarna teniserka potvrdila je da se verila za Andrea Pretija, glumca i porducenta. To je saopštila nakon pobede u prvom singlu koji je odigrala posle skoro dve godine pauze.

- Da, moj verenik je ovde - rekla je u intervjuu za „The Tennis Letter“.

Kako je izjavila, verenik joj je bio veliki podsticaj da se vrati sportu u kojem se proslavila.

- Bilo je trenutaka kada sam želela da se smirim i opustim, ali me je on ohrabrivao da nastavim da igram. Divno je što je ovde. Nikada me nije video na terenu do sada – navela je. Photo by Scott Taetsch/Getty Images

Venus Vilijams i Andre Preti prvi put su viđeni zajedno prošle godine, kada su zajedno plovili duž italijanske obale. Glasine o veridbi pojavile su se početkom 2025. godine, kada je teniserka fotografisana sa dijamantskim prstenom na ruci.

Njen izabranik, sedam godina mlađi glumac i producent, rođen je u Danskoj, a odrastao u Italiji. Tokom dosadašnje karijere režirao je film “Još jedan dan”, a pojavio se iu italijanskoj seriji “Profesor”. Photo by Alessandro Levati/Getty Images for Dsquared2

Venus Vilijams, koja ima 45 godina, pet puta je osvojila Vimbldon u pojedinačnoj konkurenciji i dva puta US Open. Takođe, ima i 14 gren slem trofeja u parovima, sa svojom mlađom sestrom Serenom.