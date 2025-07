Lidija Vukićević blistala na proslavi svog 63. rođendana, partner se nije odvajao od nje

U jednom od renomiranih beogradskih restorana, Lidija Vukićević proslavila je 63. rođendan. Atmosferu sa slavlja podelila je i na Instagramu, a osmesi, cveće i čestitke samo stizali su sa svih strana.

Posebna pažnja pratilaca na rođendanu Ludije Vukićević bila je usmerena na to gde je njen dečko. Antonio Ahel/ATAImages

- Rođendan sam proslavila u Skadarliji sa dragim ljudima. Bilo je predivno, još uvek sabiram utiske. Već godinama svoj dan obeležavam isključivo sa onima koje volim i koji su mi kroz život mnogo značili. Sa mnom je bio i moj partner - otkrila je Lidija za Informer.

Iako gazi sedmu deceniju, glumica izgleda bolje nego ikad. Kako sama ističe, to nije samo stvar genetike, već duha.

- Volim da se sebi dopadam. Sve polazi iznutra - rekla je jednom prilikom.

Podsetimo, dečko Lidije Vukićević je mlađi od nje dvadesetak godina, a njegov identitet i dalje intrigira javnost. U emisiji “Iz profila”, glumica je pričala o njihovom odnosu:

Screenshot Instagram/@vukicevilidija

- Godine ne znače ništa, to je bezveze da se gleda. Nemam matematiku u emocijama, nemam ni u čemu jer to je prirodna nauka, zna se šta se računa, sve drugo nema računicu. Ostalo je čista emocija i susret dva srca. Važno je prepoznati da možete da trajete sa nekim, sedite i ćutite, jedva čekate da vidite nekog, a sve drugo, navika i dosada, nikada.

Bolje da budem sama nego u tome. Svako zna, na početku veze, čime se bavim, da li sam poznata, da li mi prilaze ljudi... Ako ne mogu to da prihvate, pogrešno su se kačili na taj voz, a ako počnu da guše to sve što jesam, onda izlazim iz tih veza. Ne dam da me niko prekraja ‒ rekla je glumica.

Bez obzira na to što uspešno štiti identitet svog dečka, Lidiji jedno nikako ne polazi za rukom: da sakrije koliko joj ta ljubav prija. Prosto, glumica sija!

‒ Bio mi je potreban neko sličan, ne verujem u ono da se suprotnosti privlače. Meni ne treba smirivanje, već da me partner prati na mojoj talasnoj dužini. Ko god je pokušao da me spusti na zemlju sam je završio spušten, mnogo niže od mene – otkrila je Lidija ranije za “Story”. Screenshot Instagram/@vukicevilidija

Lidija Vukićević je, u društvu onih koje najviše voli i koji uspevaju da je učine srećnom, proslavila rođendan. A danas svi komentarišu da je glumica primer negovane žene i dame, koja uvek uspeva u tome da bude zapažena.

Između čestitki koje prima kao baka nedavno rođene Darje, ćerke sina Andreja, i onih rođendanskih, izgleda da je dečko Lidije Vukićević tema koja i dalje privlači najviše pažnje.

Screenshot Instagram/@vukicevilidija