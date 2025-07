Profesorka pevanja jasna: Jelena Karleuša i te kako zna da peva!

Jelena Karleuša ovog avgusta obeležiće tri decenije karijere spektakularnim koncertom na beogradskom Ušću, a do tada će publici pokloniti i novu pesmu.

Albumi, koncerti, hitovi, sve to je obeležilo ovih 30 godina unazad, a ono što se i dan - danas komentariše je njeno pevanje i vokalne sposobnosti, koje mnogi osuđuju. Antonio Ahel/ATA Images

Neretko su se na društvenim mrežama pojavljivali video-zapisi kako peva na koncertima ili nastupima dok su se mnogi neuki ljudi javljali sa komentarima da pop diva nema talenat za muziku, već da recituje ili zavija.

Nedavno je u jednoj emisiji na Hype televiziji gostovala profesorka pevanja, Jelena Krstić, koja se između ostalog dotakla i teme Karleušinog talenta te odgonetnula sve dileme da li ona ume ili ne da peva.

- Naravno da zna da peva, i posle me pljuju zašto to govorim. Imam i te kako razloge zbog kojih to tvrdim, apsolutno da zna da peva. Ljude iritira njena boja glasa, i to ocenjuju na osnovu njene boje glasa.

Ona ima nazalnu boju glasa, nekome se to sviđa, nekome ne, i onda se to komentariše kao falširanje. Nije tačno, postoje snimci na kojima se jasno vidi da zna da peva.

Naravno da se svakom od nas desi da zafalšira. Jelena Karleuša zna da peva, u suprotnom ne bi postigla sve ove rezultate, ne bi bila to ko jeste danas u suprotnom - rekla je profesorka. Ivan Vučićević

Time je i stavljena tačka na sve dalje rasprave i polemike koje se neretko vode na ovu temu, jer je neko ko je stručan i profesionalan dao svoj sud.

Iako se ovim povodom muzička zvezda nije oglašavala, sigurno da joj imponuje i da joj je drago da neko ko je muzički školovan i potkovan tako govori o njoj.