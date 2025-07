Ja sam kraljica loših procena: Vesnu Dedić skupo su koštala neka prijateljstva

Prijatelji Vesne Dedić često su je izneverili

Vesna Dedić u prethodnom periodu doživela je i lepe i tužne stvari. Boško Karanović

S jedne strane, uspešno je završila televizijsku ssezonu tokom koje je u emisiji “Balkanskom ulicom” ugostila brojne poznate ličnosti, a promovisala je i svoj osamnaesti roman.

Sa druge strane, suočila se sa bolnim gubitkom, budući da je ostala bez majke.

Bilo kako bilo, predah od svakodnevice bio joj je preko potreban, pa je otputovala u Ameriku gde živi njena ćerka Lenka Milojević.

Vesna Dedić prvi roman je objavila sada već davne 2010. godine.

- Te godine kada sam kao početnik ostvarila tiraž od 100 000 primeraka svima sam se pravdala zbog tog uspeha. Nisam umela da ga nosim i dopustila sam da me zavidni pojedu. Taj osećaj krivice što sam uspela ono što drugi pisci nisu decenijama, u meni je živeo do nedavno.To bih promenila i više se radovala. Ljudi lako prepoznaju nečiju nesigurnost, pa su se mojom skromnošću mnogi koristili – rekla je nedavno u razgovoru za magazin Story. Boško Karanović

Iskreno i bez dlake na jeziku, poznata novinarka priznala je da se kaje što je u nekim ljubavnim, prijateljskim i poslovnim odnosima ostala duže nego što je trebalo.

- Uvek se čudim kada shvatim da je neko glup, lažljiv, manipulativan, koristoljubiv ili zavidan. U toj neverici, u proseku, prođu mi dve godine. Međutim, od kada sam napunila pedeset pet počela sam da se ne iščuđavam, već odmah okrenem leđa. Ipak, i sada, kada primetim da me neko folira sramota me je da kažem “nemoj to da radiš”, pa se pravim da je sve kako treba.

Što u šali, što u zbilji, za sebe kaže da je kraljica loših procena.

- Ne postoji šansa da tu krunu skinem. Najmanje sam u poslu pravila loše procene, pa čak i u ljubavi mogu da se pravdam hormonima, ali sam u prijateljstvu prečesto za školovanu ženu bila žrtva koristoljublja i manipulacije.

Uprkos svemu, kako kaže, ne želi da se menja.

- Kada saberem sve što su mi oduzeli i pokvarili, meni se taj ceh vratio na nekoj drugo strani učinio me spokojnijom. Onaj gore ima neku preciznu vagu.