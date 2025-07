Očekivanja su teret, prečica za razočaranje: Reči Ane Štajdohar kriju snažnu poruku

Novi album Ane Štajdohar nosi važnu poruku

Ana Štajdohar, pevačica neponovljivog glasa, ovih dana u centru je medijskog interesovanja. Braca Nadeždić

Pole duže pauze, a na radost publike, objavila je novi album, neobičnog naziva "Psiholuks". Najavila ga je rečima: "Stvaranje ovog albuma bio je pokušaj da se oslobodim nekih očekivanja". Na pitanje, šta je time htela da poruči, za hellomagazin.rs kaže:

- Očekivanja su teret, prečica za razočaranje. Pusti očekivanja da odu niz vodu, neka ih odnese. Biće mnogo lakše da se ide dalje. Kada sam se oslobodila zadatka koji sam sebi nametnula, recimo da stvorim najbolje pesme, ideje su dolazile mnogo lakše. Imam nadu i želje, nemam velika očekivanja. To je olakšavajuće. Pesme će svakako doći do onih do kojih treba da stignu.

Od svih pesama koje je otpevala tokom dosadašnje karijere, kaže da je publika najviše vezuje za naslove "Neko kao ti", "U mraku", "Beli jablan", "Reka"...

- Te pesme vode svoje živote, odrasle su. Meni su u glavi nove. Najmlađe su, o njima brinem, trudim se da ih izvedem na pravi put – iskrena je Ana, koja na privatnom planu uživa u porodičnoj sreći koju deli sa suprugom Nikolom Demonjom i dvoje dece.

Tu spada i nova pesma, simboličnog naziva "Dobar dan", koju prate stihovi: "Danas je dobar dan, danas me ništa ne nervira", koji mogu da posluže i kao odličan životni moto.