Kristina Radenković prerano ostala bez oca: Kancer mu je napao mozak

Otac Kristine Radenković rano je preminuo

Kristinu Radenković godinama gledamo na malim ekranima, dok o njenom privatnom životu znamo tek onoliko koliko je ona željna da podeli sa javnošću.

Godinama je u skladnoj ljubavi sa advokatom Nikolom Radojevićem sa kojim je dobila dvoje dece, ćerku Taru i sina Rogana, dok su joj osim njih najveća podrška majka i sestra.

Antonio Ahel Ata Images

Šarmantna voditeljka je pre nepune tri godine izveštavala sa Svetskog prvenstva u Kataru, a tad smo saznali da nije samo poslovnim angažmanom vezana za fudbal, njena ljubav prema ovom sportu datira iz detinjstva, za šta je zaslužan otac Boban.

- Odrasla sam na fudbalskim terenima i to mi se nikad nije činilo kao mesto za jednu devojčicu, ali tata je sestru i mene uporno vodio sa sobom. Ko je poznavao Bobana, znao je da živi za arhitekturu i fudbal. Čak i kada je kancer po treći put nemilosrdno napao njegov mozak, rekreativno je igrao i stoički branio gol. Znam da si negde srećan što sam deo ovog velikog projekta! - napisala je Kristina na Instagramu.

Otac Kristine Radenković izgubio je bitku sa opakom bolešću pre 17 godina, a ona se od tog gubitka nikada nije sasvim oporavila.

‒ Malo je reći da me je pogodilo. Bila sam razorena i fizički i psihički. Prvo ljuta što me je napustio, onda tužna jer ga nema. To je umnogome uticalo i na moje druge odnose. Izborila sam se sa gubitkom tek posle četiri godine. Druge patnje nisu ni vredne pomena ‒ ispričala je jednom prilikom voditeljka.

Danas iako je tuga i dalje prisutna, Kristina se oca seti sa osmehom na licu, baš onim koji je samo on umeo da izmami jer nikada nije krila da je ona bila njegova mezimica.