Damir Handanović: Aleksandra Prijović kopira Cecu! Izneo i dokaze

Damir Handanović jedan je od omiljenih i najuspešnijih kompozitora poslednjih decenija u regionu, čak i na Balkanu.

U vreme kad se on pojavio kao autor nastali su veliki hitovi raznih pevača, od Cece Ražnatović, Maje Berović i Saše Matića do Katarine Grujić i mnogih drugih zvezda. Youtube printscreen

Pevači su Damiru davali odrešene ruke da im napravi najveće hitove u karijeri, a sve njegove pesme i danas se slušaju. Ipak, poslednjih godina se povukao iz muzike, makar na taj stvaralački način.

Od tada na estradnoj sceni su se pojavili mnogi kompozitori. Jedan od njih je i trenutno najtraženiji autor Dejan Kostić. Baš o njegovom radu govorio je Handanović pre nekoliko dana u emisiji "Minsko polje".

Dejan je poznat po tome što je napravio ogromne hitove u poslednjih nekoliko godina, a mnogi su za njegov lik i delo čuli kad je pevačica Aleksandra Prijović objavila album "Devet života" i nakon toga održala turneju sa 64 koncerta za godinu dana. Baš o tom albumu i pesmama govorio je Damir.

Takođe on je prokomentarisao vrtoglav uspeh Aleksandre Prijović koja se, kako kaže, na vrh estradnog neba penje munjevitom brzinom, a mnogi su se zapitali i da li je njihov odnos narušen nakon izjave da je iskopirala Cecu.

- Aleksandra Prijović je iskoristila svoj moment. Faktički, tog saunda koji sam ja radio sa Cecom 2013. godine. Znate ono "Baš je super dim, baš se dobro provodim, a ja znam, noćas kući ideš sam...". Antonio Ahel ATA Images

Ali nema veze. Šta sad, tako ti je to. Kasnije su to snimili, nakon 11 godina, pa se to ne važi (smeh). I onda mi ljudi kažu da je to nešto novo - pa nije... Mislim, ja gotivim Aleksandru i uspela je. Dobar je pevač. Trenutno jeste najveća zvezda.

Radio ja s njom ili ne, nebitno je. Ona je iskoristila momenat kad ne radim s Cecom ono što bi trebalo da radim. Sve to što se sada snima je copy/paste, ono što sam ja radio Ceci ili drugim izvođačima tih godina - zaključio je Handanović.