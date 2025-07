Najveća sreća pred 63. rođendan: Lidija Vukićević postala baka!

Lidija Vukićević postala je baka. Njen stariji sin Andrej Mrkela dobio je danas ćerku, a srećne vesti objavio je na svom Instagram profilu gde je podelio sliku iz porodilišta. Instagram/andrejmrkela

“Darja”, jednostavno je napisao.

Andrej je već tri godine u srećnoj emotivnoj vezi sa manekenkom Nađom Ilić, a nedavno su otkrili da će postati roditelji.

Lidija Vukićević ni sama nije krila sreću zbog proširenja porodice, pa je potvrdila da će u julu postati baka.

Atraktivna glumica, koja osim Andreja ima i sina Davida, nije krila radost što će dobiti unuku.

- Devojčica konačno stiže, baš sam to želelela. Unuka me neće zvati “baka”, zvaće me Lidija. Bez funkcija, molim – našalila se.

Inače, Lidija Vukićević, koju prati glas da joj godine ništa ne mogu, 20. jula proslaviće 63. rođendan. Darko Veljović