Preminuo Džulijan Mekmahon, ovo je uzrok smrti

Džulijan Mekmahon, poznat po serijama "Nip/Tuck" i "FBI: Most Wanted", preminuo je u 56. godini.

Pedesetšestogodišnji glumac se borio sa rakom, što je potvrdila njegova supruga Keli. Ona je u petak dala izjavu za "Deadline" u kojoj je pisalo: Photo by Nicholas Hunt/Getty Images

- Otvorenog srca želim da podelim sa svetom da je moj voljeni suprug, Džulijan Mekmen je preminuo ove sedmice nakon hrabre borbe da pobedi rak. Džulijan je voleo život. Voleo je svoju porodicu. Voleo je svoje prijatelje. Voleo je svoj posao i voleo je svoje obožavatelje.

Njegova najdublja želja bila je da unese radost u što više života. Molimo za podršku u ovom trenutku kako bismo omogućili našoj porodici da tuguje u privatnosti. I želimo svima onima kojima je Džulian doneo radost da nastave da pronalaze radost u životu. Zahvalni smo na uspomenama.

Mekmen je rođen u Sidneju 1968. godine, kao sin bivšeg australijskog premijera Vilijama "Bilija" Mekmena. Karijeru je započeo kao model, da bi potom prešao u glumačke vode.

Šire priznanje stekao je kao Kol Tarner u popularnoj seriji "Čari", a potom je tumačio lik antagoniste "Doktora Duma" u filmu "Fantastična četvorka". Mekmen se ženio tri puta. Treći put se oženio 2014. godine.

Photo by Marcus IngramGetty Images for The Surfer