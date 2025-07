Saša Kapor ispred svega i svih stavlja svoju porodicu, suprugu Nikolinu i dvoje dece. Kako porodica Kapor privatnost vešto čuva od očiju javnosti, malo se i zna od njihovim životima van kamera.

Samim tim za sve je bio šok kada je pevač otkrio da tokom odrastanja dugo nije imao kontakt s majkom Razijom. Njegovi roditelji su se razveli kad je on bio mali, a majka, koja je inače bila pevačica, se preudala i preselila u Švedsku. scandal printscreen

Starijeg sina Aleksandra, Sašinog brata, Razija je povela sa sobom, dok se pevač s ocem iz rodne Tuzle preselio u Beograd. Kanije je rodila ćerku, ali Kapor, s obzirom na to da je bio daleko od nje, nije osećao njihovu bliskost. Tada je i prekinuo kontakt s majkom, što je i sam javno priznao. Prošao je i takmičenje "Zvezde Granda", a ona nije bila uz njega.

- Tačno je ono što se pisalo po novinama da sam se osećao manje voljenim od strane svoje majke jer je njen odnos bio drugačiji prema bratu i polusestri. Sve je to veoma bolno i zato mi je teško da o tome pričam. Moram da kažem moj otac je moj otac. On mi je dao sve i on se ne može porediti ni sa kim.

Još jednom napominjem da on nije uticao nikada na mene. Odluka da ne kontaktiram s majkom bila je samo moja. Dokaz je i to što njih dvoje nikada nisu trajno prekinuli kontakt - pričao je svojevremeno Saša piše Blic.

Nekoliko godina nakon završetka takmičenja, Kapor je regulisao svoj odnos s majkom i od tada su u odličnim odnosima i stalnom kontaktu. Susret posle mnogo godina dogodio se u Beogradu.

- Na dan emisije stigla mi je poruka da je u Beogradu i da će doći u studio. Nisam se obazirao na to. Međutim, zaista, ona se pojavila na snimanju. Taj prvi pogled ne mogu da opišem. Bila je to bura emocija. Ceo život mi se vrteo po glavi. Suze su navirale - ispričao je u jednom intervjuu Saša Kapor. Antonio Ahel/ATAImages