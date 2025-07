Tata je očekivao više: Čime se bavi starija ćerka Zdravka Čolića? Privatni vozač, školarina 50.000 evra

Ćerka Zdravka Čolića predstavnik je moderne generacije mladih, koji žive brzo, vole glamur, društvene mreže, a samim tim i slavu koja stigne preko noći. I Una i Lara Čolić i te kako su aktivne na Instagramu, a njihov slavni tata smatra da neka ograničenja ipak moraju da postoje.

- Mi imamo jedno poštovanje, koje se gubi u današnjem savremenom društvu, tehnologija koja uzima maha, teško je kontrolisati. Ono što sam poneo od kuće je poštovanje, čast i obraz i voleo bih da i one to isto smatraju i najvažnije je da nije sve u parama i bogatstvu, ali da postoji valjanost i da je neko vredan, to je najbitnije da imaju u životu - rekao je svojevremeno za crnogorsku televiziju "E" pevač i priznao da nije sve u našim rukama.

- Sutra će morati same da žive svoj život i da rade, a ne da se oslanjaju na drugog, što je danas moguće. Poštenje i odnos prema životu, to je najvažnije - rekao je Zdravko.

Nikola Šegan

Gostujući u makedonskoj emisiji "Eden en eden" početkom juna priznao je da su njegove ćerke razmažene.

- Ja ima dve ćerke koje su razmažene naravno i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Očekivao sam više od njih. Život je čudo, ne može da podnese sve napore koje čovek želi. Život se sastoji od problema, na od uspeha. Samo u malim segmentima ima radosti i sreće, sve ostalo je žena te zove kući, deca vamo... Ja odem sam u prirodu, na Vodno, vratim se, istuširam se i meni je super. Čovek treba povremeno sam sa sobom da se druži - rekao je legendarni pevač.

A ako ste se pitali čime se starija ćerka Zdravka Čolića bavi, evo nekih detalja. Poznato je da je išla u elitnu privatnu gimnaziju na Košutnjaku, za koju je njen otac izdvojio čak 50.000 evra. Dok nije položila vozački, na raspolaganju je imala i privatnog vozača, piše Story.hr.

U medijima se jedno vreme spekulisalo da studira ekonomiju, a pominjalo se i njeno interesovanje za IT sektor. Ipak, ono što je izvesno jeste da muzički talenat nije nasledila od oca, te ni ona, a ni njena mlađa sestra Lara, ne planiraju da se oprobaju u pevačkim vodama. instagram/una colic