Tamara Raonić posle 18 godina sve priznala, zbog ovoga je nestala: Saša Popović je...

Tamara Raonić u jeku svoje najveće popularnosti, kada je žarila i palila medijskim nebom, jednostavno je nestala. Povukla se s javne scene i odlučila da vodi jedan sasvim miran i povučen život.

Njen nestanak sa malih ekrana 2006. godine iznenadio je mnoge. Ipak, posle skoro dve decenije otkrila je šta se zaista dogodilo i kako je počela njena karijera, kao i zašto je samo odjednom nestala sa malih ekrana.

- Prethodnih 17 godina provela sam uz svoju porodicu, jer sam sticajem okolnosti jako mlada počela da radim u medijima. Naime 1997. godine sam rodila prvo dete i razmišljala šta ću u smislu gde da radim i jednog dana mi zazvoni telefon. „Dobar dan, ovde Saša Popović. Imam jednu ponudu za tebe, otvaram Grand produkciju, ako si raspoložena da čuješ o čemu se radi, da ti to predočim i da vidiš da li hoćeš da radimo zajedno?“.

Naravno da sam pristala, i pošto je on tada izašao iz ZAM-a i još nije oformio svoje kancelarije, otišla sam kod njega i Suzane kući. Pokazao mi je skice kako će izgledati „Grand šou“, da će to biti najveći najgrandiozniji, San Remo koji će biti na našim prostorima. Već je bio u dogovoru i sa Draganom Katić i orkestrom Bokija Miloševića. Ja sam sve to pogledala i bez ijedne jedine reči zadrške rekla: „Važi“ – ispričala je Tamara. youtube printscreen Ekovizija TV

Ona je objasnila i da ni sama nije bila tada sigurna da će nastati jedna od najvećih produkcija u ovom delu Evrope, a ni kako će taj šou program da izgleda.

- Nisam ja znala u tom trenutku da će to biti baš tako zahtevno i veliko. Nisam sumnjala da će biti dobro, ali ko je mogao u tom trentku osim njega koji je imao želju, viziju i ideju kako želi da to ispadne, ali niko nije imao crno na belo da će to tako i biti – dodala je Tamara koja je samo preko noći nestala sa malih ekrana.

- Zapravo se uopšte nisam trudila da me ne nađete, samo sam živela neki svoj život, privatni. Uvek sam, i kada sam bila mlađa, i kada sam radila na televiziji, i danas kada su mogućnosti mnogobrojnije, poštovala i tuđu i svoju privatnost. U smislu da čak insistiram da to što je privatno ostane tamo.

Kada sam prestala da radim na televiziji, a počela sam rano, udala sam se i dobila decu bez ijednog dana pauze, posvetila sam se misiji „mama na zadatku” i to mi je prijalo. Društvene mreže nikada nisam razumela, kada su počele da se pojavljuju, moja deca su to, naravno, koristila i ja sam to posmatrala kroz njih - rekla je prelepa voditejka prošle godine za Blic koja je odlučila i da stavi tačku na svoj brak i da se posle 30 godina rastavi sa svojim suprugom. youtube printscreen K1 "Prvi red"

- U međuvremenu sam se razvela posle 27 godina braka i više od 30 godina provedenih zajedno, tako da više nisam u braku - odgovorila je, i na pitanje šta suprug misli o njenom povratku na male ekrane dodala:

- Tako da nisam imala prilike da čujem šta on misli o tome, ali dok smo bili u braku, podržavao je sve moje odluke i šta god da sam radila. Mi smo se upoznali dok sam još radila u JAT-u i kada sam počela da radim na "Trećem kanalu", bio je uz mene. Sve to vreme.

Inače, Tamara Raonić bila je veoma pogođena smrću Saše Popovića, pa se od njega oprostila emotivnim rečima. Ona je na Instagramu podelila njihovu zajedničku fotografiju i istakla da joj vreme provedeno u "Grandu" ostaje samo u lepom sećanju.

- Saradnja sa Sašom Popovićem i godine provedene u Grand produkciji - ostaće mi zauvek u prelepom sećanju. Bilo mi je ne samo zadovoljstvo, već i privilegija da radim sa tobom. Zbogom, dragi moj, Sale - napisala je tada Tamara u opisu objave.

