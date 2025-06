Dosta je bilo pirinča: Omiljeno jelo Bojana Perića ne služe u Dominikani

Omiljeno jelo Bojana Perića retko se jede leti

Bojan Perić diplomirao je u klasi profesora Nebojše Dugalića, a ogromnu popularnost već na početku karijere donela mu je uloga u seriji “Vojna akademija”. Youtube Screenshot/Nova S

Gledali smo ga u u “Urgentnom centru”, “Konaku kod Hilmije” i drugim serijama, ali čini se da ga u televizijskim projektima nema onoliko koliko bi gledaoci voleli da ga vide.

Sa druge strane, Bojan je već neko vreme angažovan kao voditelj rijaliti programa “Survivor” i čini se da u tome istinski uživa. Iako između Beograda i Kariba ima desetak hiljada kilometara, udaljenost od kuće mu ne predstavlja problem.

U Dominikani je boravio u više navrata pa odlično zna kako da se spakuje i šta da ponese.

- Svi mi kažu “tamo ti je super”, a ne znaju da sam prošli put, za sedamdeset dva snimajuća dana imao četiri slobodna. Kad u Dominikani pada kiša to je količina vode, koju nikada ranije nisam video da stiže s neba. Posle četrdeset sekundi, koliko zna da traje, mokri ste kao da ste izašli iz bazena, ali to je za vegetaciju fenomenalno. Kada sam sve to video, sledeći put sam se mnogo pametnije pakovao – pričao je Boki Perić za magazin “Story”.

U divljini Kariba uobičajeni su “susreti” sa komarcima, zmijama, paukovima ali se, kako kaže, čovek navikne vremenom.

Navikne se i na oskudne obroke, bazirane na pirinču. Ipak, kad stignu kući svi učesnici “Survivora” prvo požele da okuse omiljeno jelo.

Bojan Perić je na Facebooku pokazao šta on voli da jede.

“Vrućina nije problem ako je pečenje vruće”, našalio se voditelj, koga ćemo, po svemu sudeći, gledati i u narednoj sezoni omiljenog takmičenja. Facebook/Boki Perić

- U Dominikanskoj republici ima mnogo sunca, atmosfera je vesela, stanovnici su pozitivni. U svakoj većoj samoposluzi se čuje muzika, a ljudi dok skidaju stvari sa rafova igraju u tom ritmu. Sunce i vitamin D čine čuda – poručio je.