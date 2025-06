Bule Goncić: Molili su me da ostanem, ali svi znaju moju tešku porodičnu situaciju, mene više tu neće biti

Svetislav Bule Goncić u oktobru 2021. godine imenovan je za vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta, a godinu dana kasnije imenovan je i za upravnika tog pozorišta. Antonio Ahel/ATAImages

Uvaženi televizijski, pozorišni i filmski glumac na toj funkciji je i danas, ali po svemu sudeći mandat privodi kraju. U medijima se pojavila informacija da 5. jula odlazi u penziju, a on je tim povodom za “Danas” rekao:

- Ja sam u penziju otišao već ranije, tako da taj 5. jul kao datum ništa ne znači.

Bule Goncić, koji je u maju mesecu napunio 65. godina, tokom dosadašnje karijere ostvario je brojne uloge. Televizijski gledaoci ovih dana mogu ga videti u reprizi serije “Srećni ljudi”, u kojoj je tumačio lik mađioničara Čarlija.

Porodica Buleta Goncića nedavno se suočila sa bolnim gubitkom. Njegova ćerka Aleksandra preminula je u 27. godini, pošto je izgubila bitku sa teškom bolešću.

Porodična tragedija, pored penzije, razlog je više da se Bule Goncić povuče. Kada je u februaru najavio mogućnost da, zbog bolesti ćerke, napusti funkciju, kolege su ga zamolile da to ne čini.

- Glumci, kolege iz Narodnog pozorišta, zamolili su me da ostanem do juna. Odluka je sada konačna. Odlazim zbog svoje teške lične i porodične situacije i svi to znaju – kazao je. R.Z. ATAImages

Na kraju mandata istakao je da mu je bilo dobro u Narodnom pozorištu i da je zahvalan što je radio u toj kući.

- Mislim da svih 600 i kusur ljudi dele to mišljenje. Zapošljavao sam ljude po profesionalnim kapacitetima, a ne po političkom opredeljenju. Srećan sam što sam bio u Narodnom pozorištu, što sam dobio priliku da tu radim i zbog toga sam zahvalan i pozdravljam sve svoje kolege. Ali, moja trenutna životna situacija je takva da mene nažalost tu više neće biti – poručio je Svetislav Bule Goncić.