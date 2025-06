Jelena Dokić oglasila se nakon smrti oca, poslala snažnu poruku

Jelena Dokić oglasila se, nakon smrti oca, na Instagramu emotivnim postom koji je naišao na snažan odjek.

Prošlo je nešto više od mesec dana od njegove smrti, a Jelena je odlučila da se na dan sahrane svog oca ne pojavi na poslednjem oproštaju. Profmedia

Nekadašnja teniska zvezda, poznata i po javnom govoru o zlostavljanju koje je trpela od preminulog oca i trenera Damira Dokića, sada je odlučila da progovori o osudama koje doživljava zbog izgleda.

Iako je moderan život doneo mnogo promena u razmišljanjima, izgleda da su predrasude na osnovu fizičkog izgleda i dalje prisutne.

Jelena Dokić oglasila se i jasno poručila svim ženama:

- Nikad nećeš biti dovoljno dobra za one koji ne znaju da gledaju dalje od fizičkog – napisala je Jelena, pa dodala:

- Kada sam nosila veličinu 50, zvali su me kit, krava, debela, pitali su me šta mi se desilo. Sada kada nosim konfekcijski broj 38, izgleda da sam 'prihvatila kult dijeta', šta god to značilo, sada je odjednom loše to što sam zdravija i što sam izgubila nešto kilograma, i optužuju me da sam napustila borbu za prava plus size ljudi.

- Izgleda da ljudima nikad ništa nije dovoljno dobro - zaključila je bivša velika nada tenisa.

Jelena Dokić u svojoj objavi ističe da je mršavljenje bilo rezultat brige o zdravlju, a ne pritiska društva. „Nisam nikog napustila, samo sam postala zdravija. Moje vrednosti ostaju iste”, rekla je bivša teniserka.

U opisu je istakla da objavljene fotografije nisu retuširane ili obrađene u fotošopu, već su verni prikaz njene transformacije.