Posle toliko godina Emina sa suzama u očima sve priznala: Niko to nije znao

Pesme Emine Jahović njenih su ruku delo

Emina Jahović poslednjih dve nedelje u Beogradu promoviše svoj novi album "Svitanje" koji je publici poklonila posle sedam godina diskografske pauze.

Pevačica je dugo bila u medijskoj ilegali, a sada smo shvatili i zbog čega! Vredno je radila na pripremi novih numera koje su se već našle u trendingu.

Antonio Ahel/ATAImages

Ako je suditi po reakcijama publike, neke od njih već gađaju pravo u srce, a mnogi smatraju da su sve na neki način Eminine autobiografske.

Album "Svitanje" donosi devet pesama, među kojima su i dva dueta – sa Mirzom Selimovićem i sa pevačem Havom, jednim od vodećih muzičkih zvezda nemačke scene. Sve pesme potpisuje upravo ona.

- Ovaj album je rezultat dugog i intimnog procesa. Svaka pesma nastajala je u različitom periodu mog života i nosi ličnu priču.

"Svitanje" je fuzija mojih muzičkih izraza tokom godina, pretočena u savremen i produkcijski visoko kvalitetan zvuk – izjavila je Emina.

Album je sniman u Istanbulu, a spotovi za pesme nastali su na pažljivo biranim lokacijama: u Istanbulu, Grčkoj, Monte Karlu i Berlinu.

Ono što do skoro nismo znali je činjenica da je ona tvorac svih njenih kompozicija, ali da rado piše i za kolege koje joj zatraže neki novi hit:

- Najveći moj minus je bio što mi je brat bio Mirsad Turčan u smislu što je imao i bio situiran. Bio mi je minus što sam iz školovane porodice, trebalo mi je 20 godina da ljudi shvate da ja pišem svoje pesme. Andreja Damnjanović

Nikada u životu nisam kupila svoju pesmu ili tekst, a to niko nije znao do pre tri godine. Dobro, hajde ovo par nekih pesama koje sam radila za druge, ali to niko nije znao.

Mnogo poštujem ljude koji krenu iz kafane, to je mnogo težak posao, ne znam da li bih to mogla. Mislim mogla bih kada bih morala - bila je iskrena pevačica gostujući u jednoj emisiji.