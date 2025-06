Sve mislim tu je negde, vidi me: Katarina Bajec ne miri se sa gubitkom majke

Majka Katarine Bajec preminula je pre četiri godine

Doktorka Katarina Bajec, koja uživa ogromno poverenje kako pacijenata, tako i televizijskih gledalaca, rođena je u Beogradu pre 46 godina. Završila je Matematičku gimnaziju, a potom upisala Medicinski fakultet i specijalizovala oftamologiju. Amir Hamzagić/ATA Images

Doktor Đorđe Bajec, sa kojim ima sina Filipa, njen je životni saputnik skoro deceniju. Starijeg sina Jovana, Katarina Bajec, rodila je u 21. godini, kada je bila na drugoj godini fakulteta.

- Jovana sam rodila na studijama, između njega i Filipa je 17 godina razlike. Dešava se da mi kaže kako sam prema Filipu drugačija nego što sam bila prema njemu. Ali, to je tako. Drugačije je kad u mladosti dobijete decu, a paralelno jurite karijeru i imate određene poglede na život – rekla je u jednom intervjuu.

Ugledna doktorka odrasla je u centru grada, uz roditelje i dva starija brata.

Njena majka, Jelisaveta Vasilić, bila je pravnica, sa dugogodišnjom karijerom sudije. Preminula je pre četiri godine, a njena ćerka svakodnevno misli na nju.

- Razgovaram sa njom, sve mislim tu je negde, vidi me. Prosto, želim da verujem u to. Kada me obuzme tuga, uvek pomislim: Šta bi mama sad rekla? Da li bi želela da me vidi tužnu? Ne bi. Katarina, ustani! Amir Hamzagic/ATAImages

U razgovoru za podkast “Jednostavno roditelj” Katarina Bajec prisetila se dana koji su usledili neposredno nakon što je izgubila majku.

- Mama je preminula, a ja sam tri dana kasnije otišla da snimim emisiju. Prethodno sam samo ležala, a onda sam shvatila da bi mi onda, da me vidi, rekla: “Ustaj. Diži se, mora da dođe i taj dan. Takav je život.”

Iskreno je priznala da ne prođe dan a da ne pomisli na nju, kao i da se u raznim životnim situacijama zapita šta bi joj rekla, koji savet bi joj dala, na koji način bi je smirila.

- Ja moju mamu uvek nosim sa sobom, ona je tu – kazala je doktorka Bajec, pa dodala:

- Tata je bio beskrajni izvor smeha, mama je bila više za razgovor. Najbolji drug, i mama, i oslonac, i psihoterapeut. Apsolutno sve.